Arda Güler'in golü onları da korkuttu! Açık açık itiraf ettiler: Titriyoruz!

Arda Güler’in İspanya’da attığı sıra dışı gol, yalnızca futbolseverleri değil Türkiye’nin Dünya Kupası yolundaki muhtemel rakiplerini de etkiledi. Milli futbolcunun uzak mesafeden kaydettiği gol, özellikle Romanya basınında geniş yankı uyandırdı. 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye ile karşılaşma ihtimali bulunan Romanya’da yayın yapan spor siteleri, genç yıldızın golünü manşetlerine taşıdı.

"MUHTEŞEM GOL"

'Romanya Milli Takımı titriyor başlığıyla yayımlanan haberde, Arda Güler’in attığı golün zorluk derecesine dikkat çekilerek “2026 Dünya Kupası play-off maçında Romanya'nın rakibi Türk Milli Takımı'nın yıldızı Arda Güler'den 70 metrelik muhteşem bir gol” ifadelerine yer verildi.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan genç yıldızın golü, kulüp tarihi açısından da dikkat çekici bir istatistiği beraberinde getirdi. Real Madrid’in 124 yıllık tarihinde kendi yarı sahasından atılan goller oldukça nadir görülürken, Arda’nın golü bu kategorideki beşinci gol olarak kayıtlara geçti.