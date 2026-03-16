SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Arda Güler'in golü onları da korkuttu! Açık açık itiraf ettiler: Titriyoruz!

Real Madrid’in Elche CF ile oynadığı karşılaşmada Arda Güler’in attığı olağanüstü gol, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye ile karşılaşma ihtimali bulunan Romanya’da geniş yankı uyandırdı. Genç yıldızın uzak mesafeden bulduğu gol, Romanya basınında dikkat çeken yorumlarla gündeme taşındı.

Cevdet Berker İşleyen
Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Arda Güler’in İspanya’da attığı sıra dışı gol, yalnızca futbolseverleri değil Türkiye’nin Dünya Kupası yolundaki muhtemel rakiplerini de etkiledi. Milli futbolcunun uzak mesafeden kaydettiği gol, özellikle Romanya basınında geniş yankı uyandırdı. 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Türkiye ile karşılaşma ihtimali bulunan Romanya’da yayın yapan spor siteleri, genç yıldızın golünü manşetlerine taşıdı.

"MUHTEŞEM GOL"

'Romanya Milli Takımı titriyor başlığıyla yayımlanan haberde, Arda Güler’in attığı golün zorluk derecesine dikkat çekilerek “2026 Dünya Kupası play-off maçında Romanya'nın rakibi Türk Milli Takımı'nın yıldızı Arda Güler'den 70 metrelik muhteşem bir gol” ifadelerine yer verildi.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Öte yandan genç yıldızın golü, kulüp tarihi açısından da dikkat çekici bir istatistiği beraberinde getirdi. Real Madrid’in 124 yıllık tarihinde kendi yarı sahasından atılan goller oldukça nadir görülürken, Arda’nın golü bu kategorideki beşinci gol olarak kayıtlara geçti.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika dünya kupası milli takım real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.