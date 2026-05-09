Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran'dan ihanet! Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın yankıları sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın dev liglerinde de hissedilmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından peş peşe yapılan şampiyonluk kutlaması paylaşımlarına, hiç beklenmedik dünyaca ünlü bir isimden sürpriz bir reaksiyon geldi.
Jhon Duran, Galatasaray'ın Instagram hesabından paylaştığı görkemli kupa ve şampiyonluk gönderisini beğenenler arasına katıldı.
Jhon Duran'ın bu paylaşımı beğenmesi Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.
