Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran'dan ihanet! Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı

Trendyol Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın yankıları sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın dev liglerinde de hissedilmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından peş peşe yapılan şampiyonluk kutlaması paylaşımlarına, hiç beklenmedik dünyaca ünlü bir isimden sürpriz bir reaksiyon geldi.

JHON DURAN'DAN ŞAMPİYONLUK BEĞENİSİ!

Jhon Duran, Galatasaray'ın Instagram hesabından paylaştığı görkemli kupa ve şampiyonluk gönderisini beğenenler arasına katıldı.

FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİLİ

Jhon Duran'ın bu paylaşımı beğenmesi Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.