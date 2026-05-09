Mauro Icardi maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı!

Galatasaray’ın 4-2’lik galibiyetinin ardından statta başlayan şampiyonluk kutlamaları unutulmaz görüntülere sahne oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, uzun süredir özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısıyla Mauro Icardi’ye sevgi gösterisinde bulundu.

GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI

Tribünlerin hep bir ağızdan yaptığı tezahüratlar sırasında Arjantinli yıldızın oldukça duygulandığı görüldü. Taraftarların sevgisine karşılık veren Icardi’nin gözyaşlarını tutamaması geceye damga vuran anlardan biri oldu.

VEDA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Kutlamalar sırasında yaşanan bu duygusal anlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı taraftarlar ve futbolseverler, Icardi’nin gözyaşlarının nedenini 'ayrılık' olarak yorumladı.