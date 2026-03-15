Arda Güler'in tarihi golünde ilginç tesadüf! Bu kadarına da pes...

İspanya LaLiga’da Real Madrid’in Elche’yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Arda Güler damga vurdu. Milli futbolcu, maçın son bölümünde attığı olağanüstü golle hem tribünleri ayağa kaldırdı hem de futbol gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

TARİHE GEÇEN GOL

Karşılaşmanın 89. dakikasında rakip kaleci Matias Dituro’nun kalesinden önde olduğunu fark eden Arda Güler, kendi yarı sahasından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Yaklaşık 68 metreden gelen bu gol, sezonun en dikkat çekici golleri arasında gösterildi ve Real Madrid’in 4-1’lik galibiyetini perçinledi.

ÇOK İLGİNÇ TESADÜF

Arda’nın attığı bu gol aynı zamanda ilginç bir tesadüfü de ortaya çıkardı. Elche’nin deneyimli kalecisi Matias Dituro, futbol tarihinde en uzak mesafeden gol atan kaleciler arasında ilk üçte yer alıyor. Arjantinli file bekçisi, 25 Nisan 2017’de Bolivar forması giydiği dönemde Club San Jose’ye karşı yaklaşık 90 metreden gol atarak dikkat çekmişti.

YOLU SÜPER LİG'DEN GEÇMİŞTİ

Dituro’nun kariyerinde Türkiye detayı da bulunuyor. 38 yaşındaki kaleci, 2023-24 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te forma giydi ve kırmızı-siyahlı ekipte toplam 11 karşılaşmada görev aldı. Arda Güler’in Elche ağlarına gönderdiği golle birlikte, iki futbolcunun yolları ilginç bir hikâyede kesişmiş oldu.