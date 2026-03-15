SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Arda Güler'in tarihi golünde ilginç tesadüf! Bu kadarına da pes...

Real Madrid’in Elche’yi 4-1 mağlup ettiği maçta Arda Güler attığı golle geceye damga vurdu. Milli futbolcu, 89. dakikada rakip kaleci Matias Dituro’nun öne çıktığını fark ederek yaklaşık 68 metreden fileleri havalandırırken ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

Arda Güler'in tarihi golünde ilginç tesadüf! Bu kadarına da pes...
Cevdet Berker İşleyen

İspanya LaLiga’da Real Madrid’in Elche’yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya Arda Güler damga vurdu. Milli futbolcu, maçın son bölümünde attığı olağanüstü golle hem tribünleri ayağa kaldırdı hem de futbol gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

TARİHE GEÇEN GOL

Arda Güler in tarihi golünde ilginç tesadüf! Bu kadarına da pes... 1

Karşılaşmanın 89. dakikasında rakip kaleci Matias Dituro’nun kalesinden önde olduğunu fark eden Arda Güler, kendi yarı sahasından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Yaklaşık 68 metreden gelen bu gol, sezonun en dikkat çekici golleri arasında gösterildi ve Real Madrid’in 4-1’lik galibiyetini perçinledi.

ÇOK İLGİNÇ TESADÜF

Arda Güler in tarihi golünde ilginç tesadüf! Bu kadarına da pes... 2

Arda’nın attığı bu gol aynı zamanda ilginç bir tesadüfü de ortaya çıkardı. Elche’nin deneyimli kalecisi Matias Dituro, futbol tarihinde en uzak mesafeden gol atan kaleciler arasında ilk üçte yer alıyor. Arjantinli file bekçisi, 25 Nisan 2017’de Bolivar forması giydiği dönemde Club San Jose’ye karşı yaklaşık 90 metreden gol atarak dikkat çekmişti.

YOLU SÜPER LİG'DEN GEÇMİŞTİ

Arda Güler in tarihi golünde ilginç tesadüf! Bu kadarına da pes... 3

Dituro’nun kariyerinde Türkiye detayı da bulunuyor. 38 yaşındaki kaleci, 2023-24 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te forma giydi ve kırmızı-siyahlı ekipte toplam 11 karşılaşmada görev aldı. Arda Güler’in Elche ağlarına gönderdiği golle birlikte, iki futbolcunun yolları ilginç bir hikâyede kesişmiş oldu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.