Halef Köklerin Çağrısı 30. bölüm 2. fragman izle! ''Fragmanı silin''

Son dönemde reytinglerde düşüş yaşayan Halef Köklerin Çağrısı dizisinde heyecan giderek artıyor. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Dizinin yeni bölüm fragmanına Aşır ve Akif arasındaki hesaplaşma damga vurdu. Yıldız ve Melek arasındaki gerilimse seyirciyi kızdırdı. Serhat'ın gücünü kaybetmesi üzerine Yıldız ile arasının bozulması tepki çekti.

Sosyal medyada; 'Fragmanı silin biz görmemiş gibi yaparız', 'Yıldız'ın yüzü gülmedi', 'Senaristin Yıldız'la alıp veremediği var' gibi yorumlar yapıldı.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI 30. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI 30. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hicran ve Ziyan Ağa her ikisi de ölümle pençeleşmektedir. Hicran’ın kardeşi olduğunu öğrenen Serhat, kardeşinin kalbi ile düşmanını yaşatacak mıdır? Aslında Serhat için karar nettir ama bedeli ağırdır.

Aşır için ise bu karar, affedilemez bir yıkım olur. Diğer yandan Akif ve Nida’nın ilişkisi ortaya çıkarken, Aşır kendisini vuranın Akif olduğunu öğrenir ve hesaplaşmanın yönü değişir.

Yıldız ve Melek arasındaki gerilim ise Ayten’in kurduğu sinsi oyunla daha da büyür. Yıldız ile Melek arasındaki özür dileme meselesi Ağalar meclisinde bambaşka bir skandala dönüşür ve Serhat, herkesin gözü önünde gücünü kaybeder. Urfa’da tüm dengeler değişirken bundan böyle verilen hiçbir karar, masum değildir.