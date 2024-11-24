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Arda Güler öyle bir çalım attı ki... Bütün stad ayağa kalktı! "İki saniyede kariyeriyle oynadı... Tıpkı Messi gibi!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.11.2024 21:24
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İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Leganés ile karşılaştı. Mücadelede uzun bir aranın ardından ilk 11'de görev alan Arda Güler, rakibini rencide ederek attığı çalımıyla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Arda Güler öyle bir çalım attı ki... Bütün stad ayağa kalktı! "İki saniyede kariyeriyle oynadı... Tıpkı Messi gibi!"

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Leganes ile Real Madrid karşı karşıya geldi. karşılaşmaya Arda Güler damgasını vurdu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldızımız, ilk yarıda rakibine attığı çalımla sosyal medyada gündem oldu.

MÜCADELEYE 11'DE BAŞLADI

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Yıldızların bulduğu Real Madrid'de bu sezon kadroya girmekte zorlanan Arda Güler, Leganes deplasmanındaki mücadeleye ilk 11'de başladı. Galler ve Karadağ maçlarında ilk 11’de yer alan genç yıldız, etkili oyunuyla beğeni toplamıştı.

ARDA GÜLER'İN MUHTEŞEM ÇALIMI

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Real Madrid yarı sahasında pas yapan Leganesli oyuncuların arasına girip topu kazanan Arda Güler, klasını konuşturdu. Rakibine mükemmel bir çalım atarak takımını atağa kaldıran genç yıldız, bu hareketiyle büyük ilgi topladı.

GÜNDEME OTURDU

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Arda Güler'in bu estetik çalımı kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. X platformunda kısa süre içerisinde Arda Güler adına birçok yorum geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid
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