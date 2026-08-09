Arda Güler Real Madrid'i tek başına sırtladı götürüyor! Maça damga vurdu

İspanyol devi Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Groupama Arena'da Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Los Blancos, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Mario Rivas Lago ve 49. dakikada Carlos Espi kaydetti. Ferencvaros'un tek golü ise 57. dakikada Kenan Kodro'dan geldi.

ARDA GÜLER VE LUNIN 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve sergilediği etkili futbolla göz doldurdu. 20 yaşındaki genç yıldız, kaleci Lunin ile birlikte mücadelede 90 dakika boyunca sahada kalan iki isimden biri oldu.

11. DAKİKADA ARDA GÜLER ŞOV

Mücadelenin 11. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Arda Güler, şık hareketleriyle stadyumu büyüledi. Rakibini ekarte ettikten sonra kalabalık savunmanın arasına giren ve topu sağa sola çekerek rakiplerini oyundan düşüren milli futbolcu, ceza sahasına adrese teslim bir orta kesti. Arda'nın pasında Endrick'in tek dokunuşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

BERNARDO SILVA'DAN ARDA GÜLER'E ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Real Madrid'in yeni transferi Bernardo Silva da oyuna sonradan dahil olarak ilk maçına çıktı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Portekizli yıldız, Arda Güler'in oyun aklını ve yeteneğini öve öve bitiremedi:

"Arda ile ilgili bugün beni en çok etkileyen şey, alanı ne kadar iyi anladığıydı. Etrafındaki oyuncuların işini kolaylaştırıyor. Onunla oynamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Birbirimizi çok iyi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Arda hâlâ çok genç ama kalitesi şimdiden ortada. Böyle devam ederse Real Madrid için son derece önemli bir oyuncu olacak."