Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti! Son paylaşımı yasa boğdu: "Konuşamıyorum, yazamıyorum..."

Yaşamını Almanya'da sürdüren ünlü arabesk sanatçısı Cansever bir süredir lösemi tedavisi görüyordu. Cansever'den maalesef acı haber geldi.
Cansever'in 59 yaşında hayatını kaybetti.
Ağla gözbebeğim', 'Sen de gittin' gibi şarkılarla 90'lı yıllara damgasını vuran unutulmaz arabesk sanatçısı Cansever lösemi hastalığına yakalanmıştı. Aralık ayında lösemi teşhisi konulan Cansever hastanede tedavi görüyordu.
Cansever'in son paylaşımı sevenlerini adeta yasa boğdu. Paylaşımında ateş problemi yaşadığını ve tansiyonunun düşük seyrettiğini ifade eden ünlü sanatçı, "Canlar, merak etmeyin. Allah'ın izniyle bu da geçecek. Çok yazan ve arayan var. Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum" demişti.
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