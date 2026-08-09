Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti! Son paylaşımı yasa boğdu: "Konuşamıyorum, yazamıyorum..."

Yaşamını Almanya'da sürdüren ünlü arabesk sanatçısı Cansever bir süredir lösemi tedavisi görüyordu. Cansever'den maalesef acı haber geldi.

KAHREDEN KAYIP

Cansever'in 59 yaşında hayatını kaybetti.

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90'LI YILLARA DAMGA VURMUŞTU

Ağla gözbebeğim', 'Sen de gittin' gibi şarkılarla 90'lı yıllara damgasını vuran unutulmaz arabesk sanatçısı Cansever lösemi hastalığına yakalanmıştı. Aralık ayında lösemi teşhisi konulan Cansever hastanede tedavi görüyordu.

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cansever'in son paylaşımı sevenlerini adeta yasa boğdu. Paylaşımında ateş problemi yaşadığını ve tansiyonunun düşük seyrettiğini ifade eden ünlü sanatçı, "Canlar, merak etmeyin. Allah'ın izniyle bu da geçecek. Çok yazan ve arayan var. Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum" demişti.