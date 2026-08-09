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Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti! Son paylaşımı yasa boğdu: "Konuşamıyorum, yazamıyorum..."

Bir süredir lösemi ile mücadele eden usta sanatçı Cansever maalesef tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Cansever'in yaptığı son paylaşım ise sevenlerini yasa boğdu. Paylaşımında Cansever, "Çok yazan ve arayan var. Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum" demişti.

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti! Son paylaşımı yasa boğdu: "Konuşamıyorum, yazamıyorum..."
Doğukan Akbayır

Yaşamını Almanya'da sürdüren ünlü arabesk sanatçısı Cansever bir süredir lösemi tedavisi görüyordu. Cansever'den maalesef acı haber geldi.

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti! Son paylaşımı yasa boğdu: "Konuşamıyorum, yazamıyorum..." 1

KAHREDEN KAYIP

Cansever'in 59 yaşında hayatını kaybetti.

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti! Son paylaşımı yasa boğdu: "Konuşamıyorum, yazamıyorum..." 2

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90'LI YILLARA DAMGA VURMUŞTU

Ağla gözbebeğim', 'Sen de gittin' gibi şarkılarla 90'lı yıllara damgasını vuran unutulmaz arabesk sanatçısı Cansever lösemi hastalığına yakalanmıştı. Aralık ayında lösemi teşhisi konulan Cansever hastanede tedavi görüyordu.

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti! Son paylaşımı yasa boğdu: "Konuşamıyorum, yazamıyorum..." 3

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cansever'in son paylaşımı sevenlerini adeta yasa boğdu. Paylaşımında ateş problemi yaşadığını ve tansiyonunun düşük seyrettiğini ifade eden ünlü sanatçı, "Canlar, merak etmeyin. Allah'ın izniyle bu da geçecek. Çok yazan ve arayan var. Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum" demişti.

Şarkıcı Cansever hayatını kaybetti! Son paylaşımı yasa boğdu: "Konuşamıyorum, yazamıyorum..." 4

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Cansever
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