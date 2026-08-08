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Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi
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Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galatasaray, La Liga ekiplerinden Villarreal ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. 3 golün atıldığı mücadelede kazanan 2-1'lik skorla İspanyol ekibi olurken Sarı-Kırmızılılar yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş TV100
Galatasaray Galatasaray
1
MS
2
Villarreal Villarreal
3' Ayoze Perez41' Georges Mikautadze5' Victor Osimhen

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala son şampiyon Galatasaray hazırlık maçında İspanya'nın köklü kulüplerinden Villarreal ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken sezon öncesi oynadığı son hazırlık karşılaşmasında galip gelemedi.

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90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Galatasaray: 1 - Villarreal: 2

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89. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VİLLARREAL

Ilias Akhomach rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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89. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİLLARREAL

Bu dakikada Villarreal takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Ilias Akhomach

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85. Dakika

OFSAYT | VİLLARREAL

Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Tani Oluwaseyi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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84. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GALATASARAY

Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yunus Akgün çıkıyor ve yerine Kaan Ayhan oyuna giriyor.

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84. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GALATASARAY

Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yunus Akgün çıkıyor ve yerine Berat Luş oyuna giriyor.

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83. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GALATASARAY

Arda Ünyay tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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80. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİLLARREAL

Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pape Gueye çıkıyor ve yerine Logan Costa oyuna giriyor.

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79. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİLLARREAL

Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Renato Veiga çıkıyor ve yerine Willy Kambwala oyuna giriyor.

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79. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VİLLARREAL

Pape Gueye, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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77. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Galatasaray takımı Barış Alper Yılmaz ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut auta gidiyor.

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76. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİLLARREAL

Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Santiago Mourino çıkıyor ve yerine Alex Freeman oyuna giriyor.

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75. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİLLARREAL

Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Juan Foyth çıkıyor ve yerine Pau Navarro oyuna giriyor.

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73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GALATASARAY

Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Gabriel Sara oyundan çıkarken İlkay Gündoğan oyuna giren isim.

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73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GALATASARAY

Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Ismail Jakobs oyundan çıkarken Kazımcan Karataş oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİLLARREAL

Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Santiago Comesana çıkıyor ve yerine Sergi Cardona oyuna giriyor.

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72. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİLLARREAL

Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Georges Mikautadze çıkıyor ve yerine Tani Oluwaseyi oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİLLARREAL

Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolas Pepe çıkıyor ve yerine Ilias Akhomach oyuna giriyor.

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71. Dakika

KORNER | GALATASARAY

Galatasaray takımı korner kullanacak.

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70. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GALATASARAY

Galatasaray için Renato Nhaga şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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68. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VİLLARREAL

Bu dakikada Villarreal takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Georges Mikautadze

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİLLARREAL

Villarreal için Nicolas Pepe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

68. Dakika

SARI KART | GALATASARAY

Galatasaray takımında Roland Sallai hakem tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

67. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GALATASARAY

Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eren Elmalı çıkıyor ve yerine Abdülkerim Bardakcı oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GALATASARAY

Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lucas Torreira çıkıyor ve yerine Lesley Ugochukwu oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

66. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GALATASARAY

Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Victor Osimhen çıkıyor ve yerine Renato Nhaga oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİLLARREAL

Nicolas Pepe önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Nicolas Pepe tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY

Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Victor Osimhen tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİLLARREAL

Villarreal için Santiago Mourino şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

62. Dakika

KORNER | VİLLARREAL

Nicolas Pepe ile Villarreal takımı köşe vuruşu kullanacak.

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61. Dakika

KORNER | VİLLARREAL

Villarreal takımı korner kullanacak.

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60. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİLLARREAL

Villarreal için Tajon Buchanan şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

59. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİLLARREAL

Villarreal için Ayoze Perez şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

56. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİLLARREAL

Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Alberto Moleiro çıkıyor ve yerine Tajon Buchanan oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİLLARREAL

Alberto Moleiro tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

54. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİLLARREAL

Carlos Romero tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

KORNER | VİLLARREAL

Villarreal, Nicolas Pepe ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

52. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİLLARREAL

Pape Gueye tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

51. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİLLARREAL

Nicolas Pepe tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | VİLLARREAL

Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Luiz Junior çıkıyor ve yerine Peter Gulacsi oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GALATASARAY

Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mario Lemina çıkıyor ve yerine Arda Ünyay oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GALATASARAY

Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Günay Güvenç çıkıyor ve yerine Jankat Yılmaz oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 1-2 sonuçlanıyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Eren Elmalı rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

44. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY

Yunus Akgün altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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41. Dakika

ASİST | VİLLARREAL

Nicolas Pepe, gol pasını veren isim.

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41. Dakika

GOL | VİLLARREAL

GOL! Georges Mikautadze takımını öne geçiren golü atıyor.

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39. Dakika

SARI KART | VİLLARREAL

Villarreal takımında Santiago Mourino, sarı kart görüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

SARI KART | GALATASARAY

Galatasaray takımında Victor Osimhen hakem tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

37. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | VİLLARREAL

Nicolas Pepe rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

33. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİLLARREAL

Ceza sahası içinde topla buluşan Georges Mikautadze, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

29. Dakika

KORNER | VİLLARREAL

Villarreal takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

20. Dakika

KORNER | VİLLARREAL

Villarreal takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

18. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİLLARREAL

Alberto Moleiro tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

16. Dakika

KORNER | VİLLARREAL

Villarreal, Santiago Comesana ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | VİLLARREAL

Villarreal takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Georges Mikautadze tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

15. Dakika

KORNER | VİLLARREAL

Villarreal, Georges Mikautadze ile köşe vuruşu kullanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

14. Dakika

İSABETLİ ŞUT | VİLLARREAL

Ayoze Perez tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

12. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GALATASARAY

Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

7. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Roland Sallai tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

7. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Mario Lemina tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

9. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GALATASARAY

Ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

9. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GALATASARAY

Ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

5. Dakika

ASİST | GALATASARAY

Golün asistini yapan isim Eren Elmalı.

Canlı Maç Anlatımı icon

5. Dakika

GOL | GALATASARAY

GOL! Victor Osimhen skora dengeyi getiriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

3. Dakika

PENALTI GOLÜ | VİLLARREAL

GOL! Ayoze Perez penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Maç Önü

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Lemina, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Villarreal: Junior, Mourino, Foyth, Veiga, Romero, Pepe, Santi, Gueye, Moleiro, Ayoze Perez, Mikautadze

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray villarreal
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