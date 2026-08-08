Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Maç Skoru
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala son şampiyon Galatasaray hazırlık maçında İspanya'nın köklü kulüplerinden Villarreal ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken sezon öncesi oynadığı son hazırlık karşılaşmasında galip gelemedi.
90. Dakika
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Galatasaray: 1 - Villarreal: 2
89. Dakika
Ilias Akhomach rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
89. Dakika
Bu dakikada Villarreal takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Ilias Akhomach
85. Dakika
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Tani Oluwaseyi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
84. Dakika
Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yunus Akgün çıkıyor ve yerine Kaan Ayhan oyuna giriyor.
84. Dakika
Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yunus Akgün çıkıyor ve yerine Berat Luş oyuna giriyor.
83. Dakika
Arda Ünyay tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
80. Dakika
Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pape Gueye çıkıyor ve yerine Logan Costa oyuna giriyor.
79. Dakika
Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Renato Veiga çıkıyor ve yerine Willy Kambwala oyuna giriyor.
79. Dakika
Pape Gueye, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
77. Dakika
Galatasaray takımı Barış Alper Yılmaz ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut auta gidiyor.
76. Dakika
Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Santiago Mourino çıkıyor ve yerine Alex Freeman oyuna giriyor.
75. Dakika
Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Juan Foyth çıkıyor ve yerine Pau Navarro oyuna giriyor.
73. Dakika
Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Gabriel Sara oyundan çıkarken İlkay Gündoğan oyuna giren isim.
73. Dakika
Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Ismail Jakobs oyundan çıkarken Kazımcan Karataş oyuna giren isim.
73. Dakika
Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Santiago Comesana çıkıyor ve yerine Sergi Cardona oyuna giriyor.
72. Dakika
Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Georges Mikautadze çıkıyor ve yerine Tani Oluwaseyi oyuna giriyor.
72. Dakika
Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Nicolas Pepe çıkıyor ve yerine Ilias Akhomach oyuna giriyor.
71. Dakika
Galatasaray takımı korner kullanacak.
70. Dakika
Galatasaray için Renato Nhaga şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
68. Dakika
Bu dakikada Villarreal takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Georges Mikautadze
68. Dakika
Villarreal için Nicolas Pepe şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
68. Dakika
Galatasaray takımında Roland Sallai hakem tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
67. Dakika
Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eren Elmalı çıkıyor ve yerine Abdülkerim Bardakcı oyuna giriyor.
66. Dakika
Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lucas Torreira çıkıyor ve yerine Lesley Ugochukwu oyuna giriyor.
66. Dakika
Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Victor Osimhen çıkıyor ve yerine Renato Nhaga oyuna giriyor.
65. Dakika
Nicolas Pepe önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Nicolas Pepe tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
63. Dakika
Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Victor Osimhen tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
63. Dakika
Villarreal için Santiago Mourino şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
62. Dakika
Nicolas Pepe ile Villarreal takımı köşe vuruşu kullanacak.
61. Dakika
Villarreal takımı korner kullanacak.
60. Dakika
Villarreal için Tajon Buchanan şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
59. Dakika
Villarreal için Ayoze Perez şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
56. Dakika
Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Alberto Moleiro çıkıyor ve yerine Tajon Buchanan oyuna giriyor.
55. Dakika
Alberto Moleiro tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
54. Dakika
Carlos Romero tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
52. Dakika
Villarreal, Nicolas Pepe ile köşe vuruşu kullanıyor.
52. Dakika
Pape Gueye tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
51. Dakika
Nicolas Pepe tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
46. Dakika
Villarreal takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Luiz Junior çıkıyor ve yerine Peter Gulacsi oyuna giriyor.
46. Dakika
Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mario Lemina çıkıyor ve yerine Arda Ünyay oyuna giriyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
46. Dakika
Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Günay Güvenç çıkıyor ve yerine Jankat Yılmaz oyuna giriyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 1-2 sonuçlanıyor
45. Dakika
Eren Elmalı rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
44. Dakika
Yunus Akgün altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
41. Dakika
Nicolas Pepe, gol pasını veren isim.
41. Dakika
GOL! Georges Mikautadze takımını öne geçiren golü atıyor.
39. Dakika
Villarreal takımında Santiago Mourino, sarı kart görüyor.
39. Dakika
Galatasaray takımında Victor Osimhen hakem tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
37. Dakika
Nicolas Pepe rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
33. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Georges Mikautadze, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
29. Dakika
Villarreal takımı korner kullanacak.
20. Dakika
Villarreal takımı korner kullanacak.
18. Dakika
Alberto Moleiro tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
16. Dakika
Villarreal, Santiago Comesana ile köşe vuruşu kullanıyor.
15. Dakika
Villarreal takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Georges Mikautadze tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
15. Dakika
Villarreal, Georges Mikautadze ile köşe vuruşu kullanıyor.
14. Dakika
Ayoze Perez tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
12. Dakika
Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
7. Dakika
Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Roland Sallai tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
7. Dakika
Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Mario Lemina tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
9. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
9. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
5. Dakika
Golün asistini yapan isim Eren Elmalı.
5. Dakika
GOL! Victor Osimhen skora dengeyi getiriyor.
3. Dakika
GOL! Ayoze Perez penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
1. Dakika
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Maç Önü
Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai, Lemina, Ismail Jakobs, Eren Elmalı, Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Villarreal: Junior, Mourino, Foyth, Veiga, Romero, Pepe, Santi, Gueye, Moleiro, Ayoze Perez, Mikautadze
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