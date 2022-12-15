Arda Güler transferinde mutlu son! 2.5 milyon Euro + 8 oyuncu teklifi kabul edildi...

Arda Güler'in transferi mutlu sonla bitti. Bonservisinin bir bölümü Gençlerbirliği'nde bulunan Arda Güler sarı-lacivertli kulübün gündemini meşgul ediyordu. Ali Koç ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, anlaşmanın detaylarını da paylaştı.

"PAKET HALİNDE ANLAŞMA YAPTIK"

Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Akdaş, "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon avro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız." diye konuştu.

MÜJDEYİ VERDİ! YASAK KALKTI

"Transfer yasağı kalktı. İyi bir kadro kuracağız. Ligde kalacağımıza gönülden inanıyorum. Taraftarımız bize güvensin ve yanımızda dursun"



