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Arda Güler transferinde mutlu son! 2.5 milyon Euro + 8 oyuncu teklifi kabul edildi...

15.12.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in sonraki satışında yer alan pay konusunda Fenerbahçe ile 2.5 milyon euro + kiralık oyuncu karşılığında anlaşma sağlandığını açıkladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025'e kadar devam eden Arda'nın bonservisinin tamamını alan sarı-lacivertliler derin bir nefes aldı.

Arda Güler transferinde mutlu son! 2.5 milyon Euro + 8 oyuncu teklifi kabul edildi...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Arda Güler'in transferi mutlu sonla bitti. Bonservisinin bir bölümü Gençlerbirliği'nde bulunan Arda Güler sarı-lacivertli kulübün gündemini meşgul ediyordu. Ali Koç ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, anlaşmanın detaylarını da paylaştı.

"PAKET HALİNDE ANLAŞMA YAPTIK"

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Anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi veren Akdaş, "Ali Koç'la anlaştık. Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon avro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız. Biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız." diye konuştu.

MÜJDEYİ VERDİ! YASAK KALKTI

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"Transfer yasağı kalktı. İyi bir kadro kuracağız. Ligde kalacağımıza gönülden inanıyorum. Taraftarımız bize güvensin ve yanımızda dursun"


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