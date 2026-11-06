Trabzonspor'un golcüsü Onuachu'dan maç sonu penaltı itirafı!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavili ekibin golcüsü Paul Onuachu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunarak kaçırdıkları fırsatlara dikkat çekti.

"FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

İyi bir performans sergilediklerini ancak sonuca ulaşamadıklarını belirten Nijeryalı futbolcu, "Kaybetmemize rağmen aslında bugün iyi bir maç oynadık, iyi bir maç çıkardık diyebilirim. Çünkü karşımızda zor bir rakip vardı. Ona rağmen pek çok şans elde edip bunları değerlendiremedik." dedi.

"GOL ATMAK İSTİYORUM"

Yedek kalması ve geçen sezonki gol krallığının üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığı sorulan Onuachu, takımın başarısının öncelikli olduğunu söyledi.

"Tabii ki bir forvet olarak ben de gol atmak istiyorum ancak burada takımın kazanması, iyi futbol oynaması önemli ki zaten bunu yapıyor. Takım kazandığı zaman aslında çok da bir sorun yok ama tabii ki fırsat geldiği zaman ben de gol atmak isterim. Takım iyi olduğu sürece ben de takıma katkı yapmak isterim."

PENALTI İTİRAFI

Karşılaşmada penaltı beklediği iki pozisyon hakkında da görüşlerini paylaşan Onuachu, kararın hakeme ait olduğunu vurguladı.

Nijeryalı golcü, "Aslında burada hakem kararı önemli olabilir. Çünkü yüzde 50, yüzde 50 bir durum vardı. Arkamdan ittirildim ama burada nihai kararı verecek olan hakemdi." şeklinde konuştu.