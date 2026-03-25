UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA, Nottingham Forest deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza kesti. Meşale yakıp sahaya atan taraftarlar için 30 bin euro para cezası, bir sonraki Avrupa deplasmanında taraftar yasağı ve 20.500 euro ek zarar cezası verildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular
Cevdet Berker İşleyen

UEFA, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmesi sonucu kulübe bir dizi yaptırım uyguladı. Yaşanan olaylar hem maddi hem de saha yasağıyla cezalandırıldı.

MEŞALE YAKMA VE SAHAYA ATMA

Maç sırasında taraftarların meşale yakıp sahaya atması UEFA tarafından ciddi bir ihlal olarak değerlendirildi. Fenerbahçe'ye bu davranış nedeniyle 30 bin euro para cezası verildi.

UEFA, ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki bir sonraki deplasman maçında taraftarlarının tribünlerde yer alamayacağını açıkladı. Bunun yanı sıra, verilen zararlar gerekçesiyle kulübe 20.500 euro ek para cezası uygulandı.

