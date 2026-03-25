UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmesi sonucu kulübe bir dizi yaptırım uyguladı. Yaşanan olaylar hem maddi hem de saha yasağıyla cezalandırıldı.
Maç sırasında taraftarların meşale yakıp sahaya atması UEFA tarafından ciddi bir ihlal olarak değerlendirildi. Fenerbahçe'ye bu davranış nedeniyle 30 bin euro para cezası verildi.
UEFA, ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki bir sonraki deplasman maçında taraftarlarının tribünlerde yer alamayacağını açıkladı. Bunun yanı sıra, verilen zararlar gerekçesiyle kulübe 20.500 euro ek para cezası uygulandı.
