UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest deplasmanında yaşanan olaylar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmesi sonucu kulübe bir dizi yaptırım uyguladı. Yaşanan olaylar hem maddi hem de saha yasağıyla cezalandırıldı.

MEŞALE YAKMA VE SAHAYA ATMA

Maç sırasında taraftarların meşale yakıp sahaya atması UEFA tarafından ciddi bir ihlal olarak değerlendirildi. Fenerbahçe'ye bu davranış nedeniyle 30 bin euro para cezası verildi.

DEPLASMAN YASAĞI

UEFA, ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki bir sonraki deplasman maçında taraftarlarının tribünlerde yer alamayacağını açıkladı. Bunun yanı sıra, verilen zararlar gerekçesiyle kulübe 20.500 euro ek para cezası uygulandı.