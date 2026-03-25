Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar ayrıldı! 'Komşular polisi aradı'

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın geçtiğimiz yıl kasım ayında yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bekar ile oturdukları mahallede tanıştıklarını ve arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü dile getiren Şahinkaya, evliliğe yeşil ışık yakarak, "Çok isterim inşallah olur" ifadelerini kullanmıştı.

Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar cephesinde ilginç bir gelişme yaşandı. İkili, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

Şahinkaya ile Bekar'ın bu hamlesi, "Aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi. Ayrılık iddiaları gündeme gelirken çiftin olaylı bir şekilde ilişkilerini noktaladıkları iddia edildi.

Çiftin son bir aydır geceleri sık sık yüksek sesle tartıştığı, hatta bu yüzden komşuların polis çağırdığı iddia edildi.