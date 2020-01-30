YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Arda İle Ceren 67 Burda AVM’de

Arda İle Ceren 67 Burda AVM’de

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.01.2020 12:32 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM’de sömestr tatili tüm eğlencesi ile devam ediyor.Küçük ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 67 Burda AVM, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterleri “Arda ile Ceren”in müzikal gösterisiyle çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşatacak.67 Burda AVM, miniklerin büyük bir ilgi ve keyifle takip ettiği “Arda ile Ceren”, sevimli arkadaşları kedi, köpek ve kaplumbağa ile çocuklara keyifli bir müzikal sunuyor.

Arda İle Ceren 67 Burda AVM’de

Zonguldak’ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM’de sömestr tatili tüm eğlencesi ile devam ediyor.
Küçük ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 67 Burda AVM, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterleri “Arda ile Ceren”in müzikal gösterisiyle çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşatacak.
67 Burda AVM, miniklerin büyük bir ilgi ve keyifle takip ettiği “Arda ile Ceren”, sevimli arkadaşları kedi, köpek ve kaplumbağa ile çocuklara keyifli bir müzikal sunuyor. Arda ve Ceren, keşfetmeyi ve öğrenmeyi çok seviyor. Geziyor, eğleniyor, oyunlar oynayıp, birlikte yaşama dair yeni bilgiler ediniyorlar. Arda ve Ceren’le minikler harfleri, kelimeleri, doğayı ve oyunları öğreniyorlar.
Ücretsiz olarak düzenlenecek ‘Arda ve Ceren’ etkinliğinde; çocuklar eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalayacak, keşif dolu bir yolculuğa çıkacak.
Zonguldaklılara her zaman özel deneyimler yaşatan 67 Burda AVM, 1-2 Şubat tarihlerinde ücretsiz sahnelenecek ve 15:00,17:00,18:30 seanslarında çocuklarla bir araya gelecek ‘Arda ile Ceren’ ile ziyaretçilerini unutulmaz bir sömestre davet ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Deprem sonrası unutulmadılar

Deprem sonrası unutulmadılar

Diego’nun forma numarası belli oldu

Diego’nun forma numarası belli oldu

KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

KTSO ve LTSO’nun yardım tırı depremzedelere ulaştı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

Kayserigaz’dan abonelerine uyarı

Zonguldak Namaz Vakitleri 30 Ocak Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
08:00
Öğle
13:11
İkindi
15:47
Akşam
18:12
Yatsı
19:35

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Perşembe

Esra Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sendika Başkanı Kaya’nın annesini vefat etti

Sendika Başkanı Kaya’nın annesini vefat etti

Alaplı müftüsünden Hayırsever vatandaşa teşekkür belgesi

Alaplı müftüsünden Hayırsever vatandaşa teşekkür belgesi

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Ereğli’de Askeri Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Ereğli’de Askeri Araç Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.