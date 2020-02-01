YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Arda İle Ceren büyük beğeni aldı

Arda İle Ceren büyük beğeni aldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.02.2020 17:12 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM’de sömestr tatili kapsamında Arda ile Ceren minik ziyaretçilerle buluştu.Küçük ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 67 Burda AVM, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterleri “Arda ile Ceren”in müzikal gösterisiyle çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşadı.

Zonguldak’ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM’de sömestr tatili kapsamında Arda ile Ceren minik ziyaretçilerle buluştu.
Küçük ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 67 Burda AVM, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterleri “Arda ile Ceren”in müzikal gösterisiyle çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşadı. 67 Burda AVM, miniklerin büyük bir ilgi ve keyifle takip ettiği “Arda ile Ceren”, sevimli arkadaşları kedi, köpek ve kaplumbağa ile çocuklara keyifli bir müzikal sundu. Ücretsiz olarak düzenlenen ‘Arda ve Ceren’ ilk günü etkinliğinde; çocuklar eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatı yakaladı. Arda ile Ceren etkinliği 2 Şubat tarihinde 15:00,17:00,18:30 seanslarında çocuklarla bir araya gelecek tüm minik ziyaretçiler davetli olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zonguldak'ta maden ocağında göçükZonguldak'ta maden ocağında göçük
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Kayserispor 9 transfer yaptı

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Başkan Alim Işık: "Hiç kimse bayrağımıza el uzatamaz"

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

İçerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

İçerisi altın dolu çantayı yanlışlıkla çöpe attı

Zonguldak Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:58
Öğle
13:11
İkindi
15:49
Akşam
18:14
Yatsı
19:37

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Yüksel Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yazıcıoğlu Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

80 gün önce mühürlenen ocak, kaçak olarak yeniden açıldı

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Kaymakam Çorumluoğlu “2019’da 30 milyon TL’lik okul yapıldı”

Alaplı müftüsünden Hayırsever vatandaşa teşekkür belgesi

Alaplı müftüsünden Hayırsever vatandaşa teşekkür belgesi

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Gazeteci İbrahim Tığ, Mesleğinde 26 Yılı Geride Bıraktı

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.