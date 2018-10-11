Arda Turan bu kadar olmaz dedirtti

"Arda kulağıma eğildi, ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım’ dedi. Berkay duydu ve ‘Seninle erkek erkeğe konuşacağız’ dedi. O anda Arda yumruğu indirdi. Berkay hastaneye kaldırıldı. Arda da peşinden silahıyla gitti, ‘Karın olduğunu bilmiyordum, öldür beni. Çok pişmanım’ dedi."
Beşiktaş istedi, dünya devine gitti!
Genç futbolcu dünyayı kandırdı!
Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!
Gomis: Galatasaray yönetimi beni satmak istedi ve bu kararın sorumluluğunu almalılar
Mustafa Cengiz, UEFA Başkanı Ceferin ile görüşecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme ilişkin açıklamalar yaptı
Belçika futbolunda deprem! O isimler gözaltına alındı...
Ali Koç'tan yeni hoca için sürpriz hamle
Ronaldo'dan tecavüz iddiası için çarpıcı itiraflar!
Irina Shayk'ın başı, Ronaldo yüzünden belada!
Kadın futbolcu Laura Merrin büyülüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum