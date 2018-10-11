Arda Turan bu kadar olmaz dedirtti

"Arda kulağıma eğildi, ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım’ dedi. Berkay duydu ve ‘Seninle erkek erkeğe konuşacağız’ dedi. O anda Arda yumruğu indirdi. Berkay hastaneye kaldırıldı. Arda da peşinden silahıyla gitti, ‘Karın olduğunu bilmiyordum, öldür beni. Çok pişmanım’ dedi."