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Arda Turan bu kadar olmaz dedirtti

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 11.10.2018 09:15 | Son Güncelleme

Gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdı, hakemi tartakladı, ancak son iddialar ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti!

"Arda kulağıma eğildi, ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım’ dedi. Berkay duydu ve ‘Seninle erkek erkeğe konuşacağız’ dedi. O anda Arda yumruğu indirdi. Berkay hastaneye kaldırıldı. Arda da peşinden silahıyla gitti, ‘Karın olduğunu bilmiyordum, öldür beni. Çok pişmanım’ dedi."

İşte Arda Turan'ın vukuatları

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22 Kasım 2006: Galatasaray’ın Bordeaux maçında rakip takımoyuncularından Jurietti’ye kafa attı, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

22 Kasım 2006: Galatasaray’ın Bordeaux maçında rakip takımoyuncularından Jurietti’ye kafa attı, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
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21 Nisan 2010: Bursaspor maçının hazırlıklarını Florya’da yapan Galatasaray’ın idmanında Arda Turan ve Caner Erkin, bir ikili mücadele sonrasında birbirine girdi.

21 Nisan 2010: Bursaspor maçının hazırlıklarını Florya’da yapan Galatasaray’ın idmanında Arda Turan ve Caner Erkin, bir ikili mücadele sonrasında birbirine girdi.
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Bu sırada Arda, arkadaşına yumruk atarak dudağını patlattı.

Bu sırada Arda, arkadaşına yumruk atarak dudağını patlattı.
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9 Mayıs 2015: Arda, Atletico’da forma giydiği dönemde Barcelona maçındaki bir pozisyonda çıldırdı.

9 Mayıs 2015: Arda, Atletico’da forma giydiği dönemde Barcelona maçındaki bir pozisyonda çıldırdı.
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Yaşanan pozisyon sonrasında faul çalınmayınca kramponunu çıkartarak yan hakemin olduğu bölgeye doğru fırlattı.

Yaşanan pozisyon sonrasında faul çalınmayınca kramponunu çıkartarak yan hakemin olduğu bölgeye doğru fırlattı.
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6 Haziran 2017: Arda Turan, Milli Takım’ın Makedonya ile golsüz berabere kaldığı özel maçın ardından uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdı.

6 Haziran 2017: Arda Turan, Milli Takım’ın Makedonya ile golsüz berabere kaldığı özel maçın ardından uçakta gazeteci Bilal Meşe’ye saldırdı.
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Ardından ‘Yine olsa yine yaparım’ diyerek Milli Takımı bıraktığını açıkladı.

Ardından ‘Yine olsa yine yaparım’ diyerek Milli Takımı bıraktığını açıkladı.
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4 Mayıs 2018: Sivasspor maçında müsabakanın yardımcı hakemine saldırısı ve orta hakemine yönelik hakareti nedeniyle 16 maç men ile tarihi bir cezaya çarptırılan Arda Turan’ın hakemlere, “Şerefsizler! Hepinizi öldürmek lazım!” dediği ortaya çıktı.

4 Mayıs 2018: Sivasspor maçında müsabakanın yardımcı hakemine saldırısı ve orta hakemine yönelik hakareti nedeniyle 16 maç men ile tarihi bir cezaya çarptırılan Arda Turan’ın hakemlere, “Şerefsizler! Hepinizi öldürmek lazım!” dediği ortaya çıktı.
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