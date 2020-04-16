Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Gönlümüzdeki yer olur umarım

Başakşehir ile yollarını ayıran ve Barcelona ile sözleşmesinin son aylarına giren Arda Turan, Haber Global canlı yayınına katıldı ve koronavirüs sürecinde neler yaptığını anlattı.

"MORAL VE SABIR ÖNEMLİ"

Dikkat ederek geçiyor günler, kilo almamaya çalışarak, bol bol el yıkayarak geçiyor. Sabretmemiz, birbirimize moral vermemiz gereken günler. Havalar da ısındı, insanlar sıkılıyor, çalışamadıkları için maddi sıkıntılar da yaşıyorlar. Moral ve sabır en önemli şey.

"İMECE USULÜ NE YAPABİLİRİZ"

100 bin maske sözü vermiştik, bunun dağıtımı devam ediyor. Yarın bir parti daha gelecek. Devletimiz birçok şeyde yardımcı olmaya çalışıyor. Hemen talebe karşılık vermek gibi, biz de imece usulü ne yapabiliriz, ona bakıyoruz. Geceleri bazı hastanelerimizin beslenme ihtiyacını karşılayabilecek yardımlar yapmaya çalışıyoruz.

"YANLIŞ ANLAŞILMA OLMASIN"

Yaptığımız yardımları söylememizin nedeni, insanlara belki örnek olabilmek. Yanlış bir anlayışa da neden olmak istemiyorum.

"İSPANYA İÇİN DUA EDİYORUM"

İspanya'da hastanelerin durumu, yayılma hızı daha çok olduğu için daha zor durumdalar. Onların da bir an önce toparlanmaları için dua ediyorum. Bizden daha zor ve sıkıntılı olduklarını biliyorum. Sokağa çıkma yasağı var, markete bile izinle gidiyorlar.