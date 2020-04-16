Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Gönlümüzdeki yer olur umarım

Başakşehir ile yollarını ayıran ve Barcelona ile sözleşmesinin son aylarına giren Arda Turan, Haber Global canlı yayınına katıldı ve koronavirüs sürecinde neler yaptığını anlattı.
Dikkat ederek geçiyor günler, kilo almamaya çalışarak, bol bol el yıkayarak geçiyor. Sabretmemiz, birbirimize moral vermemiz gereken günler. Havalar da ısındı, insanlar sıkılıyor, çalışamadıkları için maddi sıkıntılar da yaşıyorlar. Moral ve sabır en önemli şey.
100 bin maske sözü vermiştik, bunun dağıtımı devam ediyor. Yarın bir parti daha gelecek. Devletimiz birçok şeyde yardımcı olmaya çalışıyor. Hemen talebe karşılık vermek gibi, biz de imece usulü ne yapabiliriz, ona bakıyoruz. Geceleri bazı hastanelerimizin beslenme ihtiyacını karşılayabilecek yardımlar yapmaya çalışıyoruz.
Yaptığımız yardımları söylememizin nedeni, insanlara belki örnek olabilmek. Yanlış bir anlayışa da neden olmak istemiyorum.
İspanya'da hastanelerin durumu, yayılma hızı daha çok olduğu için daha zor durumdalar. Onların da bir an önce toparlanmaları için dua ediyorum. Bizden daha zor ve sıkıntılı olduklarını biliyorum. Sokağa çıkma yasağı var, markete bile izinle gidiyorlar.
Çok şükür eşim iyi, kontrolünü ertelemek zorunda kaldık. Sabah erken saatlerde kontrole girebildi. Eşim hamile olduğu için ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Temmuz ayında doğum bekliyoruz, inşallah sağlıklı kucağımıza alırız.
Oğlumun adı Asil Aslan olacak. İlk evladımızın adına birlikte karar vermiştik, şimdiki ismi kendisi istedi, hem anneme, hem de kendi annesine onaylatınca bana söz hakkı kalmadı.
"Galatasaray'a transferin olmadı, hedefin ne?" sorusuna Arda Turan, daha önce "Gönlümde Galatasaray var" sözünü de öne çıkararak, "Şu anda dünyanın halini görüyorsunuz, herkesin ilk hedefi iyileşmek. Sonrasında eşim ve ailemle doğru kararı vermek istiyorum. Şu ana kadar transferi düşünemedim, bu işler bitsin, umarım gönlümüzdeki yer olur" cevabını verdi.
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