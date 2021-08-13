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Arda Turan'dan Galatasaray taraftarına mesaj

13.08.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da takım kaptanlarından Arda Turan, sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi. İşte o açıklama.

Arda Turan'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Galatasaraylı Arda Turan, St. Johnstone'u eledikleri maçın ardından sarı-kırmızılı camiaya sosyal medya hesabı üzerinden seslendi.

ARDA TURAN_DETAY_RESİM

İŞTE ARDA TURAN'IN SÖZLERİ:

"Tur atladığımız için çok mutluyum, camiamıza armağan olsun…

Bu vesileyle, sevgili Galatasaraylılarla biraz olsun dertleşmek isterim. Bazı kötü gecelerin ardından yaşadığınız üzüntüyü, duyduğunuz hüznü anlıyorum. Haklısınız.

Ancak bir şeyin teminatını size verebilirim... Takım arkadaşlarımla beraber Galatasaray formasının değerini çok iyi bilen bir ekip olarak idmanımızı, beslenmemizi, dinlenmemizi layıkıyla yapmaya dikkat ediyor, sosyal hayatımızı Galatasaray'a yakışır şekilde yaşıyor ve elimizdeki her şeyi camiamızı mutlu edebilmek adına vermek için çok çalışıyoruz.

Sizlerin de şunu bilmesini isterim; bazı durumlarda desteğiniz, sosyal medyada veya tribündeki ıslığınız sporcunun performansını olumlu ve olumsuz yönde ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Bunları şundan yazıyorum. Önce gazoz kasasının üstünde top toplayan bir çocuktum, sonra tribünde, en sonunda da sahada Galatasaray formasını giyen bir taraftar oldum. Avrupa'dayken de, televizyon başında hep sizden biriydim. Atletico'da ve Barcelona'da, gittiğim her yere Galatasaray sevgisini de götürdüm beraberimde. Yeri geldi takım otobüsünde dünyanın en büyük yıldızları benimle sevindi Galatasaray'ın golüne, yeri geldi ben formamı giyip geldim en sevdiğim yere, Ali Sami Yen'e. Emin olun; kazanırken hepimiz iyi başkan, iyi yönetici, iyi hoca, iyi futbolcu olabilir ama birbirimize her zaman ihtiyacımız var.

İyi günde de, kötü günde de. İnsan zor anında arkasında en sevdiklerini görmek ister, biz de işler arzuladığımız gibi gitmediğinde sizin desteğinizi hissetmek ve birlikte ayağa kalkmak istiyoruz.

Bunları, İskoçya'dan dönüş yolunda, sizleri düşünerek yazıyorum çünkü nasıl siz bizleri düşünüyorsanız bizler de sizleri düşünüp, sizlerle yaşıyoruz.

Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray ile kazanmayı da çok seviyorum, kaybederken kahrını çekmeyi, hüznünü yaşamayı da. Acısı da tatlı, sevinci de.

Pazartesi, yeni bir lig sezonu başlıyor. Birbirimize her zamanki çok ihtiyacımız var. Bunu hatırlamak ve hatırlatmak istedim birbirimize. Bu vesileyle sezondaki ilk galibiyetimizle başkanımıza ve yönetimimize "hoşgeldiniz" demiş olduk, umarım bu birçoğunun ilki olur."


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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