Arda Turan'dan hakemlere ölüm tehdidi
Arda Turan'dan hakemlere ölüm tehdidi!
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TFF Hukuk Müşavirliği'nin her ne kadar Arda Turan'ı yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik sportmenliğe aykırılıktan (fiili müdahale) sevk etmesine karşılık,
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daha önceki birçok dosyada olduğu gibi, PFDK sevke uymayarak futbolcuya faturayı saldırıdan kesti.
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TFF Hukuk Müşavirliği'nin fiili müdahale sevkiyle 3-6 maçlık bir ceza alma ihtimali doğan Arda, Disiplin Kurulu'nun "Bu saldırıdır" demesiyle 10-15 maç cezayla karşı karşıya kalmış oldu.
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Arda Turan'ın yardımcı hakeme yönelik kadrosuna karşılık yıldız futbolcuya alt sınır olan 10 maç ceza kesildi.
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PFDK, Arda Turan'a orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yönelik hakaret ve tehditinden dolayı da toplam 6 maç ceza keserken, yıldız futbolcunun kullandığı şok sözler de ortaya çıktı.
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Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun TFF'ye gönderdiği raporunda ihraç sonrası Arda Turan'ın kendisine "Şerefsizler" dediğini,
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daha sonra tekrar geri dönerek kendisine yönelik yumruğunu sıkıp "Hepinizi öldürmek lazım" ifadesini kullandığını yazdığı öğrenildi.
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Kurul da hakaret ve tehditten 3'er maç olmak üzere 6 maç daha ceza kesmiş oldu.
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Arda Turan, kırmızı kart gördüğü Sivasspor karşılaşmasındaki eylem ve söylemlerinden dolayı toplam 16 maçlık tarihi bir cezaya çarptırılmış oldu.
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CEZASI DEĞİŞEBİLİR | Bu arada 16 maç ceza alan Arda Turan için şimdi gözler Tahkim Kurulu'na çevrildi.
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Peki Tahkim Kurulu verilen bu kararı onayacak mı, yoksa değiştirecek mi? İşte Tahkim Kurulu'nun önündeki 3 seçenek...
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1- Tahkim Kurulu, sportmenliğe aykırı hareketten (fiili müdahaleden 3-6 maç men) sevk edilen Arda Turan'a saldırıdan (10 maç) ceza kesilmesine karşılık bunu onayabilir veya nevini (türünü) değiştirebilir.
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Kurul, Erdinç Sezertam'a yönelik fiili konusunda PFDK ile aynı görüşte olmazsa, Arda'nın aldığı 10 maçlık cezayı fiili müdahaleye döndürerek bunu 5-6 maç men cezasına çekebilir.
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2- Tahkim Kurulu, PFDK'nın disiplin talimatının 10. maddesi kapsamında hakareti ve tehditi ayrı ayrı değerlendirip her iki eyleme 3'er maçtan toplam 6 maç ceza vermesine karşılık,
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bunu aynı talimatın B bendine göre, "fiillerin bir bütünlük arz etmesi durumuna" sokup, içtima uygulayabilir.
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İhraç sonrası aralıklı kullandığı "şerefsizler" ve "hepinizi öldürmek lazım" sözlerinin bütünlük arz ettiğini,
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bu sözlerin ayrı ayrı değerlendirmemesi görüşünde olursa, disiplin kurulunun buradan verdiği 6 maçlık cezayı 4-5 maça kadar indirebilir.
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(Kurul 10. maddeye göre, her biri 3 maç men olan cezayı, yarı oranında arttırıp, 4-5 maç ceza vererek, bunu tek bir ceza haline getirebilir).
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3- Tahkim Kurulu, 3 farklı eylemden 16 maç men cezası verilen Arda Turan'a, talimatlar gereği (onamanın dışında), 8-11 maç arasında bir ceza vererek, indirime gidebilir.
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Öte yandan Arda Turan'ın dünyanın herhangi bir takımına transfer olsa dahi FIFA kuralları gereği bu 16 maçlık cezayı çekeceği öğrenildi. (Sporx)
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