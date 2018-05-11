SPOR

Arda Turan'dan hakemlere ölüm tehdidi!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 11.05.2018 07:48 | Son Güncelleme

Sivasspor maçında müsabakanın yardımcı hakemine saldırısı ve orta hakemine yönelik hakareti nedeniyle PFDK tarafından 16 maç men ile tarihi bir cezaya çarptırılan Arda Turan'ın ceza gerekçesi ortaya çıktı. İşte şok detaylar...

Arda Turan'dan hakemlere ölüm tehdidi

Arda Turan'dan hakemlere ölüm tehdidi!

1 / 20

TFF Hukuk Müşavirliği'nin her ne kadar Arda Turan'ı yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik sportmenliğe aykırılıktan (fiili müdahale) sevk etmesine karşılık,

TFF Hukuk Müşavirliği'nin her ne kadar Arda Turan'ı yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik sportmenliğe aykırılıktan (fiili müdahale) sevk etmesine karşılık,
2 / 20

daha önceki birçok dosyada olduğu gibi, PFDK sevke uymayarak futbolcuya faturayı saldırıdan kesti.

daha önceki birçok dosyada olduğu gibi, PFDK sevke uymayarak futbolcuya faturayı saldırıdan kesti.
3 / 20

TFF Hukuk Müşavirliği'nin fiili müdahale sevkiyle 3-6 maçlık bir ceza alma ihtimali doğan Arda, Disiplin Kurulu'nun "Bu saldırıdır" demesiyle 10-15 maç cezayla karşı karşıya kalmış oldu.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin fiili müdahale sevkiyle 3-6 maçlık bir ceza alma ihtimali doğan Arda, Disiplin Kurulu'nun "Bu saldırıdır" demesiyle 10-15 maç cezayla karşı karşıya kalmış oldu.
4 / 20

Arda Turan'ın yardımcı hakeme yönelik kadrosuna karşılık yıldız futbolcuya alt sınır olan 10 maç ceza kesildi.

Arda Turan'ın yardımcı hakeme yönelik kadrosuna karşılık yıldız futbolcuya alt sınır olan 10 maç ceza kesildi.
5 / 20

PFDK, Arda Turan'a orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yönelik hakaret ve tehditinden dolayı da toplam 6 maç ceza keserken, yıldız futbolcunun kullandığı şok sözler de ortaya çıktı.

PFDK, Arda Turan'a orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yönelik hakaret ve tehditinden dolayı da toplam 6 maç ceza keserken, yıldız futbolcunun kullandığı şok sözler de ortaya çıktı.
6 / 20

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun TFF'ye gönderdiği raporunda ihraç sonrası Arda Turan'ın kendisine "Şerefsizler" dediğini,

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun TFF'ye gönderdiği raporunda ihraç sonrası Arda Turan'ın kendisine "Şerefsizler" dediğini,
7 / 20

daha sonra tekrar geri dönerek kendisine yönelik yumruğunu sıkıp "Hepinizi öldürmek lazım" ifadesini kullandığını yazdığı öğrenildi.

daha sonra tekrar geri dönerek kendisine yönelik yumruğunu sıkıp "Hepinizi öldürmek lazım" ifadesini kullandığını yazdığı öğrenildi.
8 / 20

Kurul da hakaret ve tehditten 3'er maç olmak üzere 6 maç daha ceza kesmiş oldu.

Kurul da hakaret ve tehditten 3'er maç olmak üzere 6 maç daha ceza kesmiş oldu.
9 / 20

Arda Turan, kırmızı kart gördüğü Sivasspor karşılaşmasındaki eylem ve söylemlerinden dolayı toplam 16 maçlık tarihi bir cezaya çarptırılmış oldu.

Arda Turan, kırmızı kart gördüğü Sivasspor karşılaşmasındaki eylem ve söylemlerinden dolayı toplam 16 maçlık tarihi bir cezaya çarptırılmış oldu.
10 / 20

CEZASI DEĞİŞEBİLİR | Bu arada 16 maç ceza alan Arda Turan için şimdi gözler Tahkim Kurulu'na çevrildi.

CEZASI DEĞİŞEBİLİR | Bu arada 16 maç ceza alan Arda Turan için şimdi gözler Tahkim Kurulu'na çevrildi.
11 / 20

Peki Tahkim Kurulu verilen bu kararı onayacak mı, yoksa değiştirecek mi? İşte Tahkim Kurulu'nun önündeki 3 seçenek...

Peki Tahkim Kurulu verilen bu kararı onayacak mı, yoksa değiştirecek mi? İşte Tahkim Kurulu'nun önündeki 3 seçenek...
12 / 20

1- Tahkim Kurulu, sportmenliğe aykırı hareketten (fiili müdahaleden 3-6 maç men) sevk edilen Arda Turan'a saldırıdan (10 maç) ceza kesilmesine karşılık bunu onayabilir veya nevini (türünü) değiştirebilir.

1- Tahkim Kurulu, sportmenliğe aykırı hareketten (fiili müdahaleden 3-6 maç men) sevk edilen Arda Turan'a saldırıdan (10 maç) ceza kesilmesine karşılık bunu onayabilir veya nevini (türünü) değiştirebilir.
13 / 20

Kurul, Erdinç Sezertam'a yönelik fiili konusunda PFDK ile aynı görüşte olmazsa, Arda'nın aldığı 10 maçlık cezayı fiili müdahaleye döndürerek bunu 5-6 maç men cezasına çekebilir.

Kurul, Erdinç Sezertam'a yönelik fiili konusunda PFDK ile aynı görüşte olmazsa, Arda'nın aldığı 10 maçlık cezayı fiili müdahaleye döndürerek bunu 5-6 maç men cezasına çekebilir.
14 / 20

2- Tahkim Kurulu, PFDK'nın disiplin talimatının 10. maddesi kapsamında hakareti ve tehditi ayrı ayrı değerlendirip her iki eyleme 3'er maçtan toplam 6 maç ceza vermesine karşılık,

2- Tahkim Kurulu, PFDK'nın disiplin talimatının 10. maddesi kapsamında hakareti ve tehditi ayrı ayrı değerlendirip her iki eyleme 3'er maçtan toplam 6 maç ceza vermesine karşılık,
15 / 20

bunu aynı talimatın B bendine göre, "fiillerin bir bütünlük arz etmesi durumuna" sokup, içtima uygulayabilir.

bunu aynı talimatın B bendine göre, "fiillerin bir bütünlük arz etmesi durumuna" sokup, içtima uygulayabilir.
16 / 20

İhraç sonrası aralıklı kullandığı "şerefsizler" ve "hepinizi öldürmek lazım" sözlerinin bütünlük arz ettiğini,

İhraç sonrası aralıklı kullandığı "şerefsizler" ve "hepinizi öldürmek lazım" sözlerinin bütünlük arz ettiğini,
17 / 20

bu sözlerin ayrı ayrı değerlendirmemesi görüşünde olursa, disiplin kurulunun buradan verdiği 6 maçlık cezayı 4-5 maça kadar indirebilir.

bu sözlerin ayrı ayrı değerlendirmemesi görüşünde olursa, disiplin kurulunun buradan verdiği 6 maçlık cezayı 4-5 maça kadar indirebilir.
18 / 20

(Kurul 10. maddeye göre, her biri 3 maç men olan cezayı, yarı oranında arttırıp, 4-5 maç ceza vererek, bunu tek bir ceza haline getirebilir).

(Kurul 10. maddeye göre, her biri 3 maç men olan cezayı, yarı oranında arttırıp, 4-5 maç ceza vererek, bunu tek bir ceza haline getirebilir).
19 / 20

3- Tahkim Kurulu, 3 farklı eylemden 16 maç men cezası verilen Arda Turan'a, talimatlar gereği (onamanın dışında), 8-11 maç arasında bir ceza vererek, indirime gidebilir.

3- Tahkim Kurulu, 3 farklı eylemden 16 maç men cezası verilen Arda Turan'a, talimatlar gereği (onamanın dışında), 8-11 maç arasında bir ceza vererek, indirime gidebilir.
20 / 20

Öte yandan Arda Turan'ın dünyanın herhangi bir takımına transfer olsa dahi FIFA kuralları gereği bu 16 maçlık cezayı çekeceği öğrenildi. (Sporx)

Öte yandan Arda Turan'ın dünyanın herhangi bir takımına transfer olsa dahi FIFA kuralları gereği bu 16 maçlık cezayı çekeceği öğrenildi. (Sporx)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan Yaşar Kemal Uğurlu Erdinç Sezertam başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Efsaneden yıldız futbolcuya seks tavsiyesi!

Efsaneden yıldız futbolcuya seks tavsiyesi!

Arda Turan'dan hakemlere ölüm tehdidi!

Arda Turan'dan hakemlere ölüm tehdidi!

Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

Ziraat Türkiye Kupası finali capsleri

Spor Toto Süper Lig'de, UEFA Avrupa Ligi'ne kim katılacak?

Spor Toto Süper Lig'de, UEFA Avrupa Ligi'ne kim katılacak?

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 3 yorum
kadınını huyu para yokken, erkeğin huyu para çokken anlaşılır... ; -)
Tam bir cahil yobaz .. ne oldum delisi olmuş . 1-2 artistle cinsellik yaşamayı ne zannediyorsa . onlar bu kerizi kullanıp reklam yapıyor . sonrada hadi köyüne deyip gönderiyorlar. Bu salağın kafası çalışsaydı Barcelonada kalmak için gece gündüz çalışır kariyer yapardı . şimdi barcelonadan atılan kişi oldu ... ne kadar boyarsan boya ...
bu alçak çok şımardı !!!
Diğer Haberler
Arda Turan'dan hakemlere ölüm tehdidi!

Arda Turan'dan hakemlere ölüm tehdidi!

Göksel Gümüşdağ: Arda Turan'a biz de ceza vereceğiz!

Göksel Gümüşdağ: Arda Turan'a biz de ceza vereceğiz!

Rıdvan Dilmen'den Arda Turan ve ceza yorumu! TFF'ye şok suçlama

Rıdvan Dilmen'den Arda Turan ve ceza yorumu! TFF'ye şok suçlama

PFDK, Arda Turan'a 16 maç ceza verildiğini açıkladı!

PFDK, Arda Turan'a 16 maç ceza verildiğini açıkladı!

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

Arda Turan, PFDK'ya sevk edildi! (Arda Turan kaç maç ceza alacak?)

İşte Arda Turan'ın alacağı ceza

İşte Arda Turan'ın alacağı ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.