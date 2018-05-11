Arda Turan'dan hakemlere ölüm tehdidi

Arda Turan'dan hakemlere ölüm tehdidi!

1 / 20 TFF Hukuk Müşavirliği'nin her ne kadar Arda Turan'ı yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik sportmenliğe aykırılıktan (fiili müdahale) sevk etmesine karşılık,

2 / 20 daha önceki birçok dosyada olduğu gibi, PFDK sevke uymayarak futbolcuya faturayı saldırıdan kesti.

3 / 20 TFF Hukuk Müşavirliği'nin fiili müdahale sevkiyle 3-6 maçlık bir ceza alma ihtimali doğan Arda, Disiplin Kurulu'nun "Bu saldırıdır" demesiyle 10-15 maç cezayla karşı karşıya kalmış oldu.

4 / 20 Arda Turan'ın yardımcı hakeme yönelik kadrosuna karşılık yıldız futbolcuya alt sınır olan 10 maç ceza kesildi.

5 / 20 PFDK, Arda Turan'a orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yönelik hakaret ve tehditinden dolayı da toplam 6 maç ceza keserken, yıldız futbolcunun kullandığı şok sözler de ortaya çıktı.

6 / 20 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun TFF'ye gönderdiği raporunda ihraç sonrası Arda Turan'ın kendisine "Şerefsizler" dediğini,

7 / 20 daha sonra tekrar geri dönerek kendisine yönelik yumruğunu sıkıp "Hepinizi öldürmek lazım" ifadesini kullandığını yazdığı öğrenildi.

8 / 20 Kurul da hakaret ve tehditten 3'er maç olmak üzere 6 maç daha ceza kesmiş oldu.

9 / 20 Arda Turan, kırmızı kart gördüğü Sivasspor karşılaşmasındaki eylem ve söylemlerinden dolayı toplam 16 maçlık tarihi bir cezaya çarptırılmış oldu.

10 / 20 CEZASI DEĞİŞEBİLİR | Bu arada 16 maç ceza alan Arda Turan için şimdi gözler Tahkim Kurulu'na çevrildi.

11 / 20 Peki Tahkim Kurulu verilen bu kararı onayacak mı, yoksa değiştirecek mi? İşte Tahkim Kurulu'nun önündeki 3 seçenek...

12 / 20 1- Tahkim Kurulu, sportmenliğe aykırı hareketten (fiili müdahaleden 3-6 maç men) sevk edilen Arda Turan'a saldırıdan (10 maç) ceza kesilmesine karşılık bunu onayabilir veya nevini (türünü) değiştirebilir.

13 / 20 Kurul, Erdinç Sezertam'a yönelik fiili konusunda PFDK ile aynı görüşte olmazsa, Arda'nın aldığı 10 maçlık cezayı fiili müdahaleye döndürerek bunu 5-6 maç men cezasına çekebilir.

14 / 20 2- Tahkim Kurulu, PFDK'nın disiplin talimatının 10. maddesi kapsamında hakareti ve tehditi ayrı ayrı değerlendirip her iki eyleme 3'er maçtan toplam 6 maç ceza vermesine karşılık,

15 / 20 bunu aynı talimatın B bendine göre, "fiillerin bir bütünlük arz etmesi durumuna" sokup, içtima uygulayabilir.

16 / 20 İhraç sonrası aralıklı kullandığı "şerefsizler" ve "hepinizi öldürmek lazım" sözlerinin bütünlük arz ettiğini,

17 / 20 bu sözlerin ayrı ayrı değerlendirmemesi görüşünde olursa, disiplin kurulunun buradan verdiği 6 maçlık cezayı 4-5 maça kadar indirebilir.

18 / 20 (Kurul 10. maddeye göre, her biri 3 maç men olan cezayı, yarı oranında arttırıp, 4-5 maç ceza vererek, bunu tek bir ceza haline getirebilir).

19 / 20 3- Tahkim Kurulu, 3 farklı eylemden 16 maç men cezası verilen Arda Turan'a, talimatlar gereği (onamanın dışında), 8-11 maç arasında bir ceza vererek, indirime gidebilir.