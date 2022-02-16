Arda Turan futbolu bırakıyor mu? Arda Turan sahalara veda mı ediyor?

Arda Turan, futbol kariyeri olan başarılı futbolcular arasında anılmaktadır. Futbol kariyerine çok emek veren Arda Turan hakkında futbolu bırakacağına dair söylentiler dolanmaktadır. Spor Toto Süper Lig'de düşmeye yaklaşan Galatasaray, bu kötü talihine bir türlü dur diyemiyor. Galatasaray'ın oyuncuları ve dolayısıyla Arda Turan hakkında da futbolu bırakacak deniliyor. Yıldız futbolcu Arda Turan bu söylentilere cevap verdi.

ARDA TURAN FUTBOLU BIRAKIYOR MU?

Spor Toto Süper Lig'de düşme noktasına adım adım yaklaşan Galatasaray, bu kötü gidişi bir türlü durduramıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre takım kaptanı Arda Turan geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Ligde zor günler geçiren takımı için "Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız" diye konulan Arda Turan, "Futbol kariyerinizi ne zaman sonlandırmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu şekilde yanıt verdi; "Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih (Terim) hocayla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var."

ARDA TURAN KİMDİR?

Türk futbolcu. La Liga ekiplerinden FC Barcelona ve Türkiye Millî Takımı forması giymektedir. Genellikle sol kanatta oynayan Turan, sağ kanat ile forvet arkası pozisyonlarında da görev yapabilmektedir. Arda Turan 30 Ocak 1987 yılında Bayrampaşa, İstanbul'da doğdu. Turan, futbola henüz 8 yaşındayken, doğup büyüdüğü Bayrampaşa'nın Altıntepsi mahallesindeki amatör bir takım olan Altıntepsi Makelspor'da başlamıştır. 2000 yılında 12 yaşındayken, Galatasaray'a transfer oldu. 2000 yılından 2005 yılına kadar Galatasaray altyapısında futbol oynamıştır.

Arda Turan, Galatasaray forması ile ilk resmî maçına, 22 Ocak 2005 yılında Bursaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında çıktı. Profesyonel olduktan sonra da bir süre Galatasaray altyapısında forma giyen Turan, 2005 ile 2006 sezonunun ikinci yarısında Vestel Manisaspor'a gitti. Bu takımdaki ilk resmi maçına Ankaragücü ile deplasmanda oynanan maçta çıktı ve 2-0 kazanılan oyunla birlikte Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu.

Vestel Manisaspor'da geçirdiği sezondan sonra Galatasaray'a geri geldi. Arda Turan, 13 Ağustos 2006 yılında, Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 yenerek Galatasaray forması ile Süper Lig'deki ilk golünü atmış oldu. 2009 ile 2010 sezonunda, 22 yaşındayken Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanlığına getirildi ve 10 numarası verildi. Arda Turan, Galatasaray forması ile birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu elde etmiştir. 2011 yılında İspanyol kulübü Atletico Madrid'e transfer oldu. Ödenen bu bonservis bedeliyle birlikte Türkiye'den yurt dışına transfer olan en pahalı Türk futbolcu ünvanını aldı. Atletico Madrid'de oynadığı sezonlarda birer La Liga, UEFA Süper Kupası, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası ile 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

