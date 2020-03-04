Arda Turan için son iddia Legia Varşova

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'a gitmesi beklenen ancak yönetimin kararıyla transfer edilmeyen Arda Turan için yeni bir iddia daha geldi.
Hala Barcelona'nın sözleşmeli futbolcusu olan Arda Turan ile Polonya'dan Legia Varşova'nın ilgilendiği öne sürüldü. Henüz ciddi bir gelişme kaydedilmediği belirtilirken Polonya'da Arda Turan'la ilgili bir anket yapıldı.
Polonyalı futbolseverlere, "Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı, "Evet, olur" cevabını verdi. %35'lik kısım, "Hayır, olamaz" cevabını verirken, %7'lik bölüm ise soruyu "Kararsızım" şeklinde yanıtladı.
Lemina takımla çalıştı
Fenerbahçe'de 3 ayrılık
Flaş! Cimbom'dan iki transfer
Trabzonspor büyük maçlarda durdurulamıyor
'Sahaya dönmek büyük mutluluk'
Transfer resmen açıklandı! 3 yıllık imza
Şike teklifini ilk kez açıkladı
F.Bahçe'den köy camisine yardım
Ronaldo'nun annesi felç geçirdi! İlk açıklama
İtalya Kupası'nda Juventus-Milan maçı ertelendi
UEFA'dan koronovirüs takvimi
Ahmet Nur Çebi’den 117. yıl mesajı
UEFA Kongresi Amsterdam’da yapıldı
Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?
Okuyucu Yorumları 0 yorum