Arda Turan için son iddia Legia Varşova

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'a gitmesi beklenen ancak yönetimin kararıyla transfer edilmeyen Arda Turan için yeni bir iddia daha geldi.

Hala Barcelona'nın sözleşmeli futbolcusu olan Arda Turan ile Polonya'dan Legia Varşova'nın ilgilendiği öne sürüldü. Henüz ciddi bir gelişme kaydedilmediği belirtilirken Polonya'da Arda Turan'la ilgili bir anket yapıldı.

"ARDA TURAN, POLONYA LİGİ'NİN YILDIZI OLUR MU?"

Polonyalı futbolseverlere, "Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı, "Evet, olur" cevabını verdi. %35'lik kısım, "Hayır, olamaz" cevabını verirken, %7'lik bölüm ise soruyu "Kararsızım" şeklinde yanıtladı.