SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Arda Turan için son iddia Legia Varşova

Arda Turan için son iddia Legia Varşova

FUTBOL HABERLERİ  | 04.03.2020 18:05 | Son Güncelleme

Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak transfer gerçekleşmeyen Arda Turan için son iddia Polonya oldu. 33 yaşındaki oyuncu için Polonya'nın Legia Varşova'nın devrede olduğu öne sürülürken, Polonya'da yapılan ankette "Arda Turan Ligin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu.

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'a gitmesi beklenen ancak yönetimin kararıyla transfer edilmeyen Arda Turan için yeni bir iddia daha geldi.

Hala Barcelona'nın sözleşmeli futbolcusu olan Arda Turan ile Polonya'dan Legia Varşova'nın ilgilendiği öne sürüldü. Henüz ciddi bir gelişme kaydedilmediği belirtilirken Polonya'da Arda Turan'la ilgili bir anket yapıldı.

"ARDA TURAN, POLONYA LİGİ'NİN YILDIZI OLUR MU?"

Polonyalı futbolseverlere, "Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı, "Evet, olur" cevabını verdi. %35'lik kısım, "Hayır, olamaz" cevabını verirken, %7'lik bölüm ise soruyu "Kararsızım" şeklinde yanıtladı.

Arda Turan'ın fotoğrafları...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan legia varsova polonya Futbol Transfer

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Şehitler Tepesi' tepkisi

Cep telefonuna öyle bir mesaj geldi ki hayatı karardı

Cep telefonuna öyle bir mesaj geldi ki hayatı karardı

Flaş! Cimbom'dan iki transfer

Flaş! Cimbom'dan iki transfer

Transfer resmen açıklandı! 3 yıllık imza

Transfer resmen açıklandı! 3 yıllık imza

Şike teklifini ilk kez açıkladı

Şike teklifini ilk kez açıkladı

Fenerbahçe'de 3 ayrılık

Fenerbahçe'de 3 ayrılık

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

TFF'den Nihat Özdemir'in için 'İstifa' açıklaması

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Ligden çekiliyorlar! Kulüp başkanı açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan için son iddia Legia Varşova

Arda Turan için ilginç iddia

UEFA'dan koronovirüs takvimi

UEFA'dan koronovirüs takvimi

UEFA Kongresi Amsterdam’da yapıldı

UEFA Kongresi Amsterdam’da yapıldı

Benfica'ya şok suçlama! Hakem başına 600 Euro'luk bütçe

Şok suçlama! "Hakem başına 600 Euro..."

Daniel Sturridge 17 Haziran'a kadar futboldan men edildi

Daniel Sturridge futboldan men edildi!

Los Angeles FC 1 - 0 Inter Miami (David Beckham yenilgiyle başladı)

Beckham ilk maçında üzüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.