Arda Turan'ın bileği bükülmüyor! Bu hafta da yapacağını yaptı... Mağlubiyet yüzü görmedi!

Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Veres-Rivne deplasmanına çıktı.

MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Ligde çıktığı 2 maçta da yenilmeyen Turan'ın öğrencileri bu karşılaşmadan da 2-0'lık galibiyetle ayrılarak taraftarlarını sevindirdi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Konoplya ve 62. dakikada Tobias kaydetti.

LİGDE 2'NCİ SIRADA

Bu sonucun ardından ligdeki 2. galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, puanını 7'ye yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Veres-Rivne ise puansız olarak 14. basamakta yer buldu.

Shakhtar, gelecek hafta Oleksandriya'yı konuk edecek. Veres-Rivne ise LNZ Cherkasy deplasmanına çıkacak.