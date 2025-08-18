Arda Turan'ın bileği bükülmüyor! Bu hafta da yapacağını yaptı... Mağlubiyet yüzü görmedi!

Ukrayna Ligi'nin 3. haftasında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk, Veres-Rivne deplasmanına çıktı.
Ligde çıktığı 2 maçta da yenilmeyen Turan'ın öğrencileri bu karşılaşmadan da 2-0'lık galibiyetle ayrılarak taraftarlarını sevindirdi.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Konoplya ve 62. dakikada Tobias kaydetti.
Bu sonucun ardından ligdeki 2. galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, puanını 7'ye yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Henüz galibiyeti bulunmayan Veres-Rivne ise puansız olarak 14. basamakta yer buldu.
Shakhtar, gelecek hafta Oleksandriya'yı konuk edecek. Veres-Rivne ise LNZ Cherkasy deplasmanına çıkacak.
