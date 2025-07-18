Arda Turan'ın Daria Bondar Savina'ya verdiği röportaj gündem oldu! Herkes aynı detayı fark etti

UEFA Avrupa Ligi 1’inci Tur rövanş karşılaşmasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, deplasmanda Finlandiya’nın Ilves takımı ile golsüz berabere kaldı.
İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk, tur atlayarak Beşiktaş’ın rakibi oldu.
Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçı 24 Temmuz’da, rövanş maçı ise 31 Temmuz’da oynanacak.
Müsabakanın ardından ise Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, kulüp kanalına bir röportaj verdi.
38 yaşındaki çalıştırıcının röportaj verdiği sırada yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı.
Turan'ın 24 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile göz teması kurmadan demeç vermesi kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.
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