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Arda Turan'ın Daria Bondar Savina'ya verdiği röportaj gündem oldu! Herkes aynı detayı fark etti

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Ilves takımını eledikten sonra verdiği röportaj gündem oldu. Kulüp kanalından Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina'nın sorularını yanıtlayan Turan'ın röportaj boyunca genç muhabirle göz teması kurmaması dikkatlerden kaçmadı.

Arda Turan'ın Daria Bondar Savina'ya verdiği röportaj gündem oldu! Herkes aynı detayı fark etti
Devrim Karadağ

UEFA Avrupa Ligi 1’inci Tur rövanş karşılaşmasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, deplasmanda Finlandiya’nın Ilves takımı ile golsüz berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ İLE EŞLEŞTİ

İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk, tur atlayarak Beşiktaş’ın rakibi oldu.

Arda Turan ın Daria Bondar Savina ya verdiği röportaj gündem oldu! Herkes aynı detayı fark etti 1

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇLARI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçı 24 Temmuz’da, rövanş maçı ise 31 Temmuz’da oynanacak.

RÖPORTAJ BOUYUNCA GÖZ TEMASI KURMADI

Müsabakanın ardından ise Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, kulüp kanalına bir röportaj verdi.

38 yaşındaki çalıştırıcının röportaj verdiği sırada yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı.

Arda Turan ın Daria Bondar Savina ya verdiği röportaj gündem oldu! Herkes aynı detayı fark etti 2

Turan'ın 24 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile göz teması kurmadan demeç vermesi kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk Arda Turan
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