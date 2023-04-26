Arda Turan'ın en büyük hayaliydi! Galatasaray taraftarı gün sayıyor: Alexis Sanchez...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Sarı - kırmzıılılar, Vodafone Park'ta oynanacak olan kritik derbiden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki avantajını korumak istiyor. Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur, takımı motive etmek için büyük efor sarf ederken, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı.

SEZON BAŞINDA İSTEMİŞTİ

Sarı - kırmızılılar, sezon başına Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunmuştu.

"BİRKAÇ YEMEK DAHA YEMELİYİZ"

Erden Timur, 'Futbolcuları ikna etmek için menajerleriyle uzun süren görüşmeler yapmanız gerekiyor. Yemekler yemeniz gerekiyor. Sanırım Sanchez için de birkaç yemek daha yememiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

TURAN: "EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

Şu an Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan ise henüz teknik direktörlük kariyerine adım atmamışken, futbolculuğunu sonlandırdığı Galatasaray'a transfer harekatında yardımcı olmuştu. Turan, "Torreira ve Mertens transferleri için ben Erden ağabey ile gittim. Yardımcı olmak için oradaydım. Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı." şeklinde konuşmuştu.

FRANSIZ BASINI AÇIKLADI

Fransız basını, Alexis Sanchez'in yeniden Galatasaray'ın listesinde yer aldığını iddia etti.

"AVRUPA'DA KALACAK"

Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gösterememesi halinde yıllık maaşı nedeniyle yolların ayrılacağı ifade edilen Sanchez'in menajerinin, 'Avrupa'da kalacak' sözleriyle Galatasaray'ı işaret ettiği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Marsilya formasıyla 38 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 16 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

