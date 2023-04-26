SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Arda Turan'ın en büyük hayaliydi! Galatasaray taraftarı gün sayıyor: Alexis Sanchez...

Arda Turan'ın en büyük hayaliydi! Galatasaray taraftarı gün sayıyor: Alexis Sanchez...

26.04.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, alacağı derbi galibiyetiyle şampiyonluk yarışında kritik bir eşiği aşmak istiyor. Zirve çekişmesinin yanı sıra gelecek sezon çalışmalarına da start veren sarı - kırmızılılar, sezon başında kadrosuna katmak istediği ve Arda Turan'ın 'En büyük hayalimdi' ifadelerini kulalndığı Alexis Sanchez için yeniden harekete geçti.

Arda Turan'ın en büyük hayaliydi! Galatasaray taraftarı gün sayıyor: Alexis Sanchez...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Sarı - kırmzıılılar, Vodafone Park'ta oynanacak olan kritik derbiden galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışındaki avantajını korumak istiyor. Galatasaray'da başkan vekili Erden Timur, takımı motive etmek için büyük efor sarf ederken, gelecek sezon için transfer çalışmalarına da başladı.

SEZON BAŞINDA İSTEMİŞTİ

FZzXlUYWYAI2Pez

Sarı - kırmızılılar, sezon başına Alexis Sanchez'i kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunmuştu.

"BİRKAÇ YEMEK DAHA YEMELİYİZ"

9c924481219e432f9c4ae4d838399731

Erden Timur, 'Futbolcuları ikna etmek için menajerleriyle uzun süren görüşmeler yapmanız gerekiyor. Yemekler yemeniz gerekiyor. Sanırım Sanchez için de birkaç yemek daha yememiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

TURAN: "EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

d528d14625634322bdac492277e1ce04

Şu an Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan ise henüz teknik direktörlük kariyerine adım atmamışken, futbolculuğunu sonlandırdığı Galatasaray'a transfer harekatında yardımcı olmuştu. Turan, "Torreira ve Mertens transferleri için ben Erden ağabey ile gittim. Yardımcı olmak için oradaydım. Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı." şeklinde konuşmuştu.

FRANSIZ BASINI AÇIKLADI

FaODaOZWIAE-cvP

Fransız basını, Alexis Sanchez'in yeniden Galatasaray'ın listesinde yer aldığını iddia etti.

"AVRUPA'DA KALACAK"

FZzXlU2XwAEaZq4

Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım gösterememesi halinde yıllık maaşı nedeniyle yolların ayrılacağı ifade edilen Sanchez'in menajerinin, 'Avrupa'da kalacak' sözleriyle Galatasaray'ı işaret ettiği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

4DMJ273H4NJ4DPECMHYKNIPO6I

Bu sezon Marsilya formasıyla 38 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 16 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk, 3. derbisinde!Okan Buruk, 3. derbisinde!
'Panenka' sonrası duyurdular! Kalmak istiyorum diyordu ama... İşte Icardi'nin yeni takımı'Panenka' sonrası duyurdular! Kalmak istiyorum diyordu ama... İşte Icardi'nin yeni takımı
Gomis krizi büyüyor! Hocasını yalanladı, o isimlerden destek geldiGomis krizi büyüyor! Hocasını yalanladı, o isimlerden destek geldi
Anahtar Kelimeler:
transfer Arda Turan Alexis Sanchez Erden Timur galatasaray spor spor toto sezon oynanacak erden spor tot süper li spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

G.Saray'a şov yapmıştı! Dev kulüp imzalıyor...

G.Saray'a şov yapmıştı! Dev kulüp imzalıyor...

'Galatasaray'da ilk ayrılık!' diyerek duyurdular

'Galatasaray'da ilk ayrılık!' diyerek duyurdular

Diagne'den Abdülkerim Bardakcı paylaşımı!

Diagne'den Abdülkerim Bardakcı paylaşımı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

İç çamaşırına kadar soyunmak zorunda kaldılar! Bu arama çok konuşuldu

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Kadınlarla görüntülendi! Şoke eden iddia: Ev açtı, imam nikahı ve dahası...

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Altı eşiyle aynı anda uyumak için öyle bir şey yaptı ki...

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.