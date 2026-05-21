Arda Turan'ın şampiyonluk serisine veda! 21 maç sonra gelen yenilgi

Ukrayna Premier Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve teknik direktörlük kariyerinde dev bir adım atan Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, sezonun kapanış haftasında şaşırtıcı bir skorla sahadan ayrıldı.

21 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Şampiyonluk apoletiyle sahaya çıkan Shakhtar Donetsk, ligin son haftasında Kolos deplasmanına konuk oldu. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan genç teknik adamın ekibi, ligdeki tam 21 maçlık muazzam yenilmezlik serisini bu sonuçla kaybetmiş oldu. Arda Turan'ın öğrencileri, ligdeki son mağlubiyetini tam 7 ay önce, 5 Ekim 2025 tarihinde LNZ Cherkasy karşısında 4-1'lik skorla almıştı.

ŞAMPİYON SHAKHTAR SEZONU 72 PUANLA KAPATTI

Sezonun son maçında alınan bu mağlubiyet, takımın ligdeki sadece ikinci yenilgisi olarak kayıtlara geçti. Ukrayna Premier Lig'de tarihi bir sezon geçiren Arda Turan ve öğrencileri, geride kalan maçlar sonucunda 22 galibiyet, 6 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet alarak sezonu 72 puanla zirvede tamamladı. Genç hocanın, gelecek sezonki transfer planlamasında Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan oyuncuları hedefine aldığı ve yeni başarılar için hazırlıklara şimdiden başladığı biliniyor.