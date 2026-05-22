Van Dijk çılgınlığı! Sneijder devreye girdi: "Galatasaray'a git"

Süper Lig’de elde ettiği üst üste 4. şampiyonluğun ardından gözünü tamamen Şampiyonlar Ligi'nde başarıya diken Galatasaray, transfer piyasasında yüzyılın çalımına hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, İngiliz devi Liverpool'un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk'ı kadroya katmak için düğmeye bastı.

WESLEY SNEIJDER’DEN VIRGIL VAN DIJK’A "GALATASARAY'A GİT" ÇAĞRISI!

Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyon olarak 26. kupasını müzesine götüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çıtayı yukarı taşımak için gözünü tarihin en büyük transferlerinden birine dikti. Sarı-kırmızılı yönetim, Liverpool'un dünyaca ünlü efsane stoperi Virgil van Dijk’ı kadrosuna katmak için menajerler üzerinden resmi temaslara başladı. Bu dev operasyonda en büyük destek ise kulübün unutulmaz 10 numarası Wesley Sneijder'den geldi!

"HİÇ DURMA, GALATASARAY'A GİT!"

Usta gazeteci Levent Tüzemen'in patlattığı sıcak habere göre; Galatasaray'ın efsane ismi Wesley Sneijder, vatandaşı Virgil van Dijk ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İstanbul’daki Şampiyonlar Ligi atmosferini ve Galatasaray taraftarının büyüleyici sevgisini bizzat anlatan Sneijder, 34 yaşındaki dev stopere net bir tavsiyede bulundu:

"Eğer niyetin varsa hiç durma, Galatasaray'a git."

MALİYETİ CEP YAKIYOR AMA CİMBOM ISRARLI!

Transfer dünyasının nabzını tutan gazeteci İbrahim Seten'in verdiği bilgilere göre ise Galatasaray, menajerler vasıtasıyla Hollandalı savunmacının nabzını resmen yokladı. Liverpool ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Van Dijk, İngiliz ekibinden bonuslarla birlikte yıllık tam 13.5 milyon Euro kazanıyor. Finansal olarak transferi bitirmek için tüm formülleri masaya yatıran sarı-kırmızılı kurmaylar, bu transferle hem savunma hattını sağlama almayı hem de dünya futboluna Galatasaray'ın vizyonunu bir kez daha ilan etmeyi hedefliyor.