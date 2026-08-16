Arda Turan'ın Shakhtar'ı 3'te 3 yaptı! Sezona fırtına gibi girdi

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. FC Kharkiv'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Shakhtar, böylece ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı.
Ukrayna Premier Lig'de sezona iddialı bir başlangıç yapan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i, üçüncü hafta mücadelesinde FC Kharkiv ile karşı karşıya geldi.
Deplasmanda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Shakhtar, böylece ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı.
Shakhtar'a galibiyeti getiren gol karşılaşmanın henüz başında geldi. Newerton, maçın 30. saniyesinde fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Arda Turan'ın öğrencileri, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.
Shakhtar Donetsk'in ligde aldığı üç galibiyet şöyle:
Kudrivka 1-5 Shakhtar Donetsk
Epitsentr 0-2 Shakhtar Donetsk
FC Kharkiv 0-1 Shakhtar Donetsk
Bu sonuçlarla Arda Turan'ın ekibi, 3 maçta 3 galibiyet elde ederken yeni sezona kayıpsız başladı.
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