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Arda Turan'ın Shakhtar'ı 3'te 3 yaptı! Sezona fırtına gibi girdi

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de çıktığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı. Shakhtar, FC Kharkiv'i 1-0 mağlup ederken galibiyet golü henüz 30. saniyede Newerton'dan geldi.

Arda Turan'ın Shakhtar'ı 3'te 3 yaptı! Sezona fırtına gibi girdi
Burak Kavuncu

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. FC Kharkiv'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Shakhtar, böylece ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı.

SHAKHTAR'DAN 3'TE 3

Arda Turan ın Shakhtar ı 3 te 3 yaptı! Sezona fırtına gibi girdi 1

Ukrayna Premier Lig'de sezona iddialı bir başlangıç yapan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i, üçüncü hafta mücadelesinde FC Kharkiv ile karşı karşıya geldi.

Deplasmanda oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Shakhtar, böylece ligde 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı.

GOL 30. SANİYEDE GELDİ

Arda Turan ın Shakhtar ı 3 te 3 yaptı! Sezona fırtına gibi girdi 2

Shakhtar'a galibiyeti getiren gol karşılaşmanın henüz başında geldi. Newerton, maçın 30. saniyesinde fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Arda Turan'ın öğrencileri, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı.

ARDA TURAN'IN TAKIMINDAN MÜKEMMEL BAŞLANGIÇ

Arda Turan ın Shakhtar ı 3 te 3 yaptı! Sezona fırtına gibi girdi 3

Shakhtar Donetsk'in ligde aldığı üç galibiyet şöyle:

Kudrivka 1-5 Shakhtar Donetsk
Epitsentr 0-2 Shakhtar Donetsk
FC Kharkiv 0-1 Shakhtar Donetsk

Bu sonuçlarla Arda Turan'ın ekibi, 3 maçta 3 galibiyet elde ederken yeni sezona kayıpsız başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Shakhtar Donetsk Arda Turan
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