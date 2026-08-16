SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız temsilcisi Lyon ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Devler Ligi'nde lig etabına adını yazdırmak isteyen sarı-lacivertlilerin karşılaşması öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte maçın yayın bilgileri...

Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?
Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi play-off turundaki temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta evinde Fransız temsilcisi Lyon'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ GÜN?

Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? 1

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki ilk karşılaşmanın tarihi ve yayın bilgileri belli oldu. Sarı-lacivertliler, 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de İstanbul'da Fransız ekibini ağırlayacak. Kritik mücadele futbolseverlerle TRT 1 ve tabii üzerinden canlı buluşacak.

FENERBAHÇE - LYON RÖVANŞI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? 2

Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinin ikinci maçı, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. İki karşılaşmanın ardından rakibine üstünlük sağlayan ekip, Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına adını yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin Lyon'u elemesi durumunda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Rams Başakşehir - Kocaelispor maç anlatımı! CANLI | Rams Başakşehir - Kocaelispor maç anlatımı!
Arda Turan'ın Shakhtar'ı 3'te 3 yaptı! Sezona fırtına gibi girdiArda Turan'ın Shakhtar'ı 3'te 3 yaptı! Sezona fırtına gibi girdi
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe-Lyon maçı Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda Fenerbahçe-Lyon maçı saat kaçta Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!

Rüşvet karşılığı tahliyenin skandal yazışmaları çıktı!

PYD-SDG'den fesih açıklaması

PYD-SDG'den fesih açıklaması

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.