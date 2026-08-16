Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi play-off turundaki temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta evinde Fransız temsilcisi Lyon'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ GÜN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki ilk karşılaşmanın tarihi ve yayın bilgileri belli oldu. Sarı-lacivertliler, 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de İstanbul'da Fransız ekibini ağırlayacak. Kritik mücadele futbolseverlerle TRT 1 ve tabii üzerinden canlı buluşacak.

FENERBAHÇE - LYON RÖVANŞI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Olympique Lyon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesinin ikinci maçı, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. İki karşılaşmanın ardından rakibine üstünlük sağlayan ekip, Şampiyonlar Ligi'nin lig etabına adını yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin Lyon'u elemesi durumunda Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.