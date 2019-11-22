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Arda Turan maç öncesi Fatih Terim'in elini öptü

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.11.2019 20:57 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehirli Arda Turan, Türk Telekom Stadı'ndaki maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in elini öptü ve eski hocasına sarılarak başarılar diledi.

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Arda Turan ve Fatih Terim arasında flaş gelişme...

Medipol Başakşehirli Arda Turan, Türk Telekom Stadı'ndaki maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in elini öptü ve eski hocasına sarılarak başarılar diledi.

Arda Turan ile Fatih Terim'in arası milli takımda yaşanan "prim" kavgası nedeniyle bozulmuştu.

ISLIKLANDI
Mücadeleye yedek başlayan Arda Turan, 87. dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil oldu. 32 yaşındaki futbolcu, oyuna girdiği sırada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan fatih terim

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
2 adam(!)
bükemediğin eli öpecen arda
galatasaray a gelmek icin seneye galatasarayda jubilr
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