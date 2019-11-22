Arda Turan maç öncesi Fatih Terim'in elini öptü

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Arda Turan ve Fatih Terim arasında flaş gelişme...
Medipol Başakşehirli Arda Turan, Türk Telekom Stadı'ndaki maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in elini öptü ve eski hocasına sarılarak başarılar diledi.
Arda Turan ile Fatih Terim'in arası milli takımda yaşanan "prim" kavgası nedeniyle bozulmuştu.
ISLIKLANDI
Mücadeleye yedek başlayan Arda Turan, 87. dakikada İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil oldu. 32 yaşındaki futbolcu, oyuna girdiği sırada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.
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