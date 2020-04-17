Arda Turan sosyal medyadan paylaştı: Resmen tek başıma yaptım!

Son olarak Başakşehir forması giyen Arda Turan sosyal medya hesabından üzerinde aslan figürleri olan bir yap boz paylaştı. Turan, koronavirüs nedeniyle evde kaldığı karantina günlerinde, yapboz yaparak zaman geçiriyor.

Turan Cimbom'a geri dönme istediğini sıkça dile getirirken, yönetimin veto etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Bonservisi Barcelona'da olan tecrübeli orta sahanın yaptığı son paylaşım, Galatasaray'a yeni bir transfer mesajı olarak algılandı.

Aslan resimli bir puzzle'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Arda Turan, "Resmen tek başıma başardım..." notunu düşerek eşli Aslıhan Turan'ı etiketledi.

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞMIŞTI

Arda, geçtiğimiz Aralık ayında, adının Galatasaray ile geçtiği dönemde de Instagram hesabından benzer paylaşımlarda bulunmuştu.

33 yaşındaki futbolcu daha önce, "Aslan Kral" animasyon filmini izlerken çektiği bir fotoğrafı, sosyal medyada paylaşmıştı.



