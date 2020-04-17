Arda Turan sosyal medyadan paylaştı: Resmen tek başıma yaptım!

Son olarak Başakşehir forması giyen Arda Turan sosyal medya hesabından üzerinde aslan figürleri olan bir yap boz paylaştı. Turan, koronavirüs nedeniyle evde kaldığı karantina günlerinde, yapboz yaparak zaman geçiriyor.
Turan Cimbom'a geri dönme istediğini sıkça dile getirirken, yönetimin veto etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Bonservisi Barcelona'da olan tecrübeli orta sahanın yaptığı son paylaşım, Galatasaray'a yeni bir transfer mesajı olarak algılandı.
Aslan resimli bir puzzle'ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Arda Turan, "Resmen tek başıma başardım..." notunu düşerek eşli Aslıhan Turan'ı etiketledi.
Arda, geçtiğimiz Aralık ayında, adının Galatasaray ile geçtiği dönemde de Instagram hesabından benzer paylaşımlarda bulunmuştu.
33 yaşındaki futbolcu daha önce, "Aslan Kral" animasyon filmini izlerken çektiği bir fotoğrafı, sosyal medyada paylaşmıştı.
Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı
Arda Turan sosyal medyadan paylaştı: Resmen...
Oğuzhan Özyakup'tan açıklama
Galatasaray'a 110 milyonluk nefes
Efsane isim koronavirüsten hayatını kaybetti
Alsancak Stadı'nda çalışmalar sürüyor
Hüseyin Çimşir iş başında!
Transfer bombası
Fenerbahçe'ye transfer olacak mı?
Fenerbahçe'de şok ayrılık iddiası
Inter, 1 milyon adet bağışladı
Samuel Eto'o'dan dev yardım
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Massimo Ferrero: Aşı için kobay olurum
'Hayalim Messi ile birlikte oynamak'
Almanya ligi için flaş karar!
Okuyucu Yorumları 1 yorum