Uzak Şehir neden yok? Uzak Şehir bitti mi? Yayın akışından çıkarıldı

MYNET DETAY- Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir bu akşam ekrana gelmeyecek. Yayın akışında yer almayan Uzak Şehir bitti mi, neden yok?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal 'ın başrolde olduğu Uzak Şehir dizisi 29 Aralık akşamı ekranda yeni bölümüyle olmayacak. Sebebi ise Ozan Akbaba'nın özel hayatında yaşadığı zor günler.

Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba kalp ameliyatı geçirdi. Akbaba’yı eşi Ozan Akbaba ve ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Akbaba eşi hastaneden çıkana kadar yanında kalacak.

YENİ BÖLÜM YAYINI NETLEŞMEDİ

Uzak Şehir’in yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da netleşti. Yayın akışında yer almayan dizi bu akşam ekrana gelmeyecek.