Arda Turan'ın açıklaması, sosyal medyada gündeme oturdu.

Arda Turan, tarihi cezasıyla ilgili ilk kez konuştu!

1 / 7 Medipol Başakşehir’in yıldız ismi Arda Turan, Sivasspor ile oynanan karşılaşmanın 90+4’üncü dakikasında bir pozisyona sinirlenip karşılaşmanın yardımcı hakemine fiziksel müdahalede bulunmuş ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

2 / 7 Yaşanan bu olayların ardından Arda Turan, Tahkim Kurulunden önce 16 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası almış daha sonra cezasının 10 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası olmasına karar verilmişti.

3 / 7 Bu gelişmelerin ardından Medipol Başakşehir Arda Turan’a 250 bin Euro para cezası verildiğini açıklamıştı.

4 / 7 Yıldız futbolcu Arda Turan bu olaylar ile ilgili sessizliğini ilk kez kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozdu.

5 / 7 Arda instagram hesabından ‘Sabır boyun eğmek değildir… Sabır mücadele etmektir…!’ paylaşımında bulundu.

6 / 7 İşte Arda Turan’ın o paylaşımı…