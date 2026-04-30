Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

UEFA Konferans Ligi heyecanında geceye damga vuran anlar Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçında yaşandı. İngiliz temsilcisi Crystal Palace, zorlu Shakhtar Donetsk deplasmanında futbol tarihine geçecek bir başlangıca imza attı.

⚽ Crystal Palace, 22. saniyede Ismaila Sarr ile öne geçti. — TRT Spor (@trtspor) April 30, 2026

KONFERANS LİGİ'NDE ŞOK BAŞLANGIÇ! 22. SANİYEDE TOP AĞLARDA...

Konferans Ligi’nde yarı final aşamasında ortalığı altüst edecek mücadele, santra düdüğüyle birlikte eşine az rastlanır bir gol düellosuna davetiye çıkardı.

Deplasmanda olmanın dezavantajını henüz ilk saniyelerde kırmayı başaran Crystal Palace, organize bir hücumla rakip ceza sahasına girdi. Dakikalar henüz 1’i bile göstermezken, 22. saniyede sahneye çıkan Ismaila Sarr, soğukkanlı bir vuruşla Shakhtar Donetsk kalecisini avladı. Konferans Ligi tarihinin en erken gollerinden biri olarak kayıtlara geçen bu vuruş, Ukrayna temsilcisini şoka uğratırken İngiliz ekibine büyük bir avantaj sağladı.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Shakhtar: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Ocheretko, Santana, Pedrinho, Gomes, Eguinaldo, Kaua Elias.

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA SKOR DENGELENDİ!

⚽ Shakhtar ikinci yarıya hızlı başladı! Ocheretko beraberliği sağladı. — TRT Spor (@trtspor) April 30, 2026

İlk yarının 1-0 İngiliz ekibinin üstünlğü ile sona ermesinin ardından ikinci yarıya fırtına gibi giren Shakhtar Donestk 48'de Ocheretko ile eşitliği sağladı.

KAMADA EŞİTLİĞİ BOZDU!

⚽ Crystal Palace, Kamada'nın golüyle yeniden önde. — TRT Spor (@trtspor) April 30, 2026

Eşitlik golünün ardından maçta hakimiyeti eline alan İngiliz ekibi Kamada ile 57.dakikada bulduğu golle maçta tekrar öne geçti. Japon futbolcu bu sezon Konferans Ligi'nde ilk golünü Shakhtar'a atmış oldu.