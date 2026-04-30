Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Crystal Palace, Konferans Ligi deplasmanında Shakhtar Donetsk'i henüz taraftarlar koltuklarına oturmadan gol attı! Ismaila Sarr'ın 22. saniyedeki golü maça damga vurdu.

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku
UEFA Konferans Ligi heyecanında geceye damga vuran anlar Shakhtar Donetsk-Crystal Palace maçında yaşandı. İngiliz temsilcisi Crystal Palace, zorlu Shakhtar Donetsk deplasmanında futbol tarihine geçecek bir başlangıca imza attı.

KONFERANS LİGİ'NDE ŞOK BAŞLANGIÇ! 22. SANİYEDE TOP AĞLARDA...

Konferans Ligi’nde yarı final aşamasında ortalığı altüst edecek mücadele, santra düdüğüyle birlikte eşine az rastlanır bir gol düellosuna davetiye çıkardı.

Deplasmanda olmanın dezavantajını henüz ilk saniyelerde kırmayı başaran Crystal Palace, organize bir hücumla rakip ceza sahasına girdi. Dakikalar henüz 1’i bile göstermezken, 22. saniyede sahneye çıkan Ismaila Sarr, soğukkanlı bir vuruşla Shakhtar Donetsk kalecisini avladı. Konferans Ligi tarihinin en erken gollerinden biri olarak kayıtlara geçen bu vuruş, Ukrayna temsilcisini şoka uğratırken İngiliz ekibine büyük bir avantaj sağladı.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Shakhtar: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Ocheretko, Santana, Pedrinho, Gomes, Eguinaldo, Kaua Elias.

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta.

GALATASARAY TARAFTARLARI DESTEK VERİYOR!

Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı desteklemek için stadyumda yerini aldı.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA SKOR DENGELENDİ!

İlk yarının 1-0 İngiliz ekibinin üstünlğü ile sona ermesinin ardından ikinci yarıya fırtına gibi giren Shakhtar Donestk 48'de Ocheretko ile eşitliği sağladı.

KAMADA EŞİTLİĞİ BOZDU!

Eşitlik golünün ardından maçta hakimiyeti eline alan İngiliz ekibi Kamada ile 57.dakikada bulduğu golle maçta tekrar öne geçti. Japon futbolcu bu sezon Konferans Ligi'nde ilk golünü Shakhtar'a atmış oldu.

