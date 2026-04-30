Demir Ege Tıknaz Braga formasıyla Avrupa Ligi yarı finalinde coştu

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Demir Ege Tıknaz, 8. dakikada attığı golle Braga'yı Freiburg maçında öne geçirdi. Tıknaz attığı golle gündem oldu.

Demir Ege Tıknaz Braga formasıyla Avrupa Ligi yarı finalinde coştu
Demir Ege Tıknaz

Demir Ege Tıknaz

Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk ayağında heyecan fırtınası Portekiz’de koptu. Milli oyuncumuz Demir Ege Tıknaz'ın formasını giydiği Braga, Alman ekibi Freiburg karşısında rüya gibi bir başlangıç yapsa da üstünlüğünü koruyamadı.

DEMİR EGE AVRUPA’YI SALLADI! BRAGA - FREIBURG MAÇINDA NEFES KESEN İLK YARI...

Demir Ege Tıknaz Braga formasıyla Avrupa Ligi yarı finalinde coştu 1

UEFA Avrupa Ligi'nde final kapısını aralamak isteyen Braga, sahasında Freiburg’u konuk etti. Mücadeleye fırtına gibi başlayan ev sahibi ekipte, genç yıldızımız Demir Ege Tıknaz sahneye çıktı. Maçın henüz 8. dakikasında şık bir vuruşla fileleri havalandıran Demir Ege, takımını 1-0 öne geçirerek Portekiz tribünlerini ayağa kaldırdı.

ALMAN EKİBİ SKORU EŞİTLEDİ!

Erken gelen golün şokunu üzerinden çabuk atan Freiburg, oyunda dengeyi kurmak için baskısını artırdı. Alman ekibinin tecrübeli ismi V.Grifo, 16. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılıklı gollerin ardından tempo bir an bile düşmezken, her iki takımın da net fırsatları değerlendiremediği ilk 45 dakika bu skorla tamamlandı.

BRAGA PAYLAŞTI!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la ilgili 'sivil orgeneral' detayı

Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la ilgili 'sivil orgeneral' detayı

