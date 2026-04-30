SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Thy Euro League

Fenerbahçe Beko seride 2-0 öne geçti

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off serisi ikinci maçında Zalgris Kaunas ile karşılaştı. Karşılaşmadan 86-74 galip ayrılan sarı-lacivertliler seride durumu 2-0 yaptı.

Fenerbahçe Beko, Euroleague play-off serisi ikinci maçında sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’ı 86-74 mağlup ederek seride durumu 2-0’a getirdi ve Final Four yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Sırbistan)
Fenerbahçe: Tarık Biberovic 15, Nicolo Melli 17, Devon Hall 3, Talen Horton Tucker 2, Khem Birch 5, Mikael Olli Axel Jantunen 13, Wade Baldwin 11, Nando De Colo 16, Bonzie Colson, Chris Silva 4
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Zalgiris Kaunas: Sylvain Francisco 11, Azoulas Tubelis 16, Nigel Williams-Goss 7, Moses Wright 16, Arnas Butkevicius, Edgaras Ulanovas 8, Maodo Lo 3, Dustin Sleva 3, Laurynas Birutis 6, Ignas Brazdeikis 2, Dovydas Giedraitis 2
Başantrenör: Tomas Masiulis

  1. Periyot: 26-14
    Devre: 51-33
  2. Periyot: 66-47
    Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.