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Arda Ünyay, Galatasaray'daki idolünü açıkladı

Galatasaray’ın genç futbolcusu Arda Ünyay, sarı-kırmızılılara geldiği için mutluluğunu dile getirerek, "Buraya gelmek için çok çalıştım. Aldığım her süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah daha fazla süre bulacağım" dedi.

Arda Ünyay, Galatasaray'daki idolünü açıkladı
Emre Şen

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray, hazırlık maçında RAMS Park’ta karşılaştığı Fransız temsilcisi Strasbourg’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların genç defans oyuncusu Arda Ünyay, "Galatasaray’a geldiğim için çok mutluyum. Burası, çok büyük bir camia. Buraya gelmek için çok çalıştım. Aldığım her sürede bu takımın bir parçası olacağım için çok mutluyum. Aldığım her süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah daha fazla süre bulacağım. Bunun için daha fazla çalışacağım" diye konuştu.

"HEPSİNDEN BİR ŞEY ÖĞRENMEM LAZIM"

Arda Ünyay, Galatasaray daki idolünü açıkladı 1

Takımda savunmada oyuncuların farklı özelliklerini olduğunu aktaran Ünyay, "Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Victor Nelsson ve Metehan Baltacı’nın farklı özellikleri var. Hepsinden bir şey öğrenirsem benim için büyük bir şey. Bana çok destek oluyor. Hepsinden bir şey öğrenmem lazım. Her yanlışımda ve doğrumda bana destek oluyorlar. Onlarla çalıştığım için çok mutluyum. Umarım bana hepsiyle oynamak nasip olur" şeklinde konuştu.

"ABDÜLKERİM AĞABEY BANA ÇOK DESTEK OLUYOR"

Defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ile olan ilişkisinin hatırlatılması üzerine 18 yaşındaki futbolcu, "Abdülkerim Ağabey ile menajerimiz aynı. Bana inanılmaz destek oluyor. Önceden tanışıyorduk. Saha dışında bana çok destek oluyor. Benim için örnek aldığım biri gibi. Bana çok şey öğretiyor" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR AİLE ORTAMI VARDI"

Arda Ünyay, Galatasaray daki idolünü açıkladı 2

Galatasaray’da çok önemli oyuncuların vurgulayan Arda Ünyay, "Takımdaki oyuncularla oyun konsollarında oynuyordum. Ego olarak sıkıntı yaşarım diye düşünmüştüm. Buraya girdiğimden beri çok güzel bir aile ortamı vardı. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Alvaro Morata gibi oyuncular bana çok destek oldu. Hala daha destek olmaya devam ediyorlar. Benimle ilgileniyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur. Onlardan ne öğrenebilirsem benim için artı" diyerek sözlerini tamamladı.

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galatasaray Arda Ünyay
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