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Ardahan 19. Ulusal Kültür ve Bal Festivali 5-7 Ağustos'ta yapılacak

27.07.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan 19. Ulusal Kültür ve Bal Festivali 5-7 Ağustos'ta yapılacak

Ardahan 19. Ulusal Kültür ve Bal Festivali 5-7 Ağustos'ta yapılacak

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, her yıl kentteki balın tanıtımı amacıyla düzenlenen Ulusal Kültür ve Bal Festivali'nin bu yıl 19'uncusunun yapılacağını bildirdi.

Demir, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 ve 7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festivalin, yörede üretilen balın tanıtımının yanı sıra konserlerle renkli görüntülere sahne olacağını söyledi.

Etkinliklerin Milli Egemenlik Parkı ile Ardahan Kalesi'nde gerçekleşeceğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Festivale ilişkin tüm hazırlıklarımız süratle devam ediyor. Renkli geçecek etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir. Herkesi bekliyoruz. Dünya'da dört önemli arı ırkından biri olan Kafkas arısının zengin bitki floramızda ürettiği balın tanıtımını yapacağız. Bu bal her yerde olmayan çok önemli bir özelliğimizdir, amacımız bu özelliğimizi daha çok tanıtmaktır. Tüm dünyaya ve ülkemize iyi bir şekilde anlatmalıyız."

Demir, festival programı kapsamında yapımı tamamlanan yeni otobüs terminalinin açılışının da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

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