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Ardahan Belediyesinde ücretsiz maske dağıtımı başladı

ARDAHAN HABERLERİ  | 11.04.2020 11:43 | Son Güncelleme

Ardahan Belediyesince Korona virüs salgını nedeniyle maske bulmakta zorlanan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor.

Ardahan Belediyesince Korona virüs salgını nedeniyle maske bulmakta zorlanan vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılıyor. Vatandaşların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak maskesini belediyeden temin edebiliyor.
Korona virüs salgınına karşı verilen mücadele kapsamında Ardahan Belediyesi desteği ile tekstil atölyesinde çalışan kadınlar maske üretmeye başladı. Üretilen maskeler halka ücretsiz olarak dağıtılıyor.
Belediye hizmet binası girişinde dağıtılan maskelere halkın ilgisi de yoğun oluyor. Belediye olarak halkın sağlığını korumak için dağıtılan maskelerin dağıtımının gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dağıtıldığı belirtildi.
Ayrıca hizmet binası girişine el dezenfektanları yerleştirildi. Gelen vatandaşlar ellerini temizleyip maskesini taktıktan sonra hizmet birimlerine ulaşıyor. Yerlere yapıştırılan uyarılarla halkın sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bekliyor.
Korona virüs ile mücadelede alınan tedbirlerle ilgili konuşan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Değerli hemşehrilerim biliyorsunuz ilk olarak ’Korona virüs salgını ile mücadelede şehrimizde dezenfekte çalışması başlattık. Halkımızın kullanmak zorunda olduğu yerler dezenfekte edildi. Aldığımız önlemler içinde halkımızın gönlüne en çok dokunan ise hafta başından itibaren dağıtmaya başladığımız ücretsiz maskeler oldu. Zira bize telefonla ulaşan vatandaşlarımızın evlerine kadar maske bırakabiliyoruz. Ayrıca halkımız, belediye hizmet binamızın girişinde danışma masasında bulunan ilgili arkadaşlarımızdan ücretsiz olarak maske temin edebiliyorlar. Altını tekrar çiziyorum hiçbir ücret ödemeden! Şu an da hem Ardahan hem de il dışından çok fazla talep var. Hepsine yetişmeye çalışıyor arkadaşlarımız ama önceliğimiz Ardahanlı hemşehrilerimiz ve ilimizde hizmet veren kurumlarımızdır. Bizler sosyal belediyeciliğin gerekliliği olan hizmetlerimize devam ederken, vatandaşlarımızdan ricamız kurallara uyması ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarıdır’’ dedi.

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