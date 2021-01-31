Ardahan "Buz Şehri" ile turizmde adından daha çok söz ettirecek

Adeta donan bir şehri andıracak proje kapsamında, buz kulesi, sarıçam ağaçların yapraklarından oluşan yeşil mağara, Çıldır Gölü balıklarını temsil edecek balık müzesi, meyve müzesi, kristal mağara ve hayalet ev oluşturulup renklendirilecek.

Kış mevsiminde dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi tamamen donan ve üzerinde atlı kızak gezintileri ve Eskimo usulü balık avcılığının yapıldığı Çıldır Gölü'yle yerli ve yabancı misafirleri cezbeden kent, "Buz Şehri" projesiyle de turizmde atağa hazırlanıyor.

GÜNAY NUH - Türkiye'de kış mevsiminin sert geçtiği kentlerden Ardahan'ın tanıtımı için Valilik desteğiyle Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesinin yaptığı "Buz Şehri" projesi hayata geçirilmeye başlandı.

Çıldır Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine, Çıldır ilçesinin kış turizm potansiyelini değerlendirmek istediklerini söyledi.

Söz konusu projenin hayata geçirilmesi için aylarca Japonya, Çin, İsveç ve Kanada gibi ülkelerdeki çalışmaları araştırdıklarını ifade eden Taş, şöyle konuştu:

"Biz burada bir ilke imza atmak istedik. Çünkü Çıldır ilçemiz, ilkleri hak eden bir ilçe. Çıldır sadece bölgemiz için değil, ülkemiz için de önemli bir değere sahip. Biz de bu ve benzeri çalışmalarla bazı şeyleri Çıldır'a kazandırmak istiyoruz. Ülkemiz için bu bir ilktir. Yapımı tamamlanmasıyla herkesin gelip görmesini istiyoruz. Çünkü görmeye ve gezmeye değecek."

- "Çıldır'ın turizmi ivme kazanacak"

Taş, proje için şimdiden çok olumlu tepkiler aldıklarını belirterek çalışmanın bölge turizmine ciddi katkı sunacağını vurguladı.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu da özellikle çalışmada emeği geçen Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve Kaymakam Alper Taş'a teşekkür etti.

Çalışmayla bölgeye daha çok turist çekeceklerini anlatan Azizoğlu, "Çıldır'ın turizmi ivme kazanacak. Dolayısıyla Çıldırlı kazanacak. Yıllardır çilesini çektiğimiz soğuğu bu kez turizme dönüştürmek istiyoruz. Bunu, Çıldırlıların çıkarı için başaracağız." ifadelerini kullandı.

