Ardahan güne karla uyandı

Sabaha kadar aralıklarla yağan kar, kent merkezini yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte otomobiller, ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Sabaha karla uyananlar buzlanan kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti. Kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri de bazı esnaflar buğdayla yemledi. Belediye ekipleri ise kette etkili olan kar yağışının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Vatandaşlar, günlerdir etkili olan sıcak havanın ardından karlı bir güne uyandıklarını, Ardahan’da kar yağışının normal olduğunu söyledi.

