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Ardahan ikinci doz aşılamadaki yüzde 71,9 oranla mavi kategoriye geçmeye yakın

02.10.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Hüseyin Öner: - "İlk hedefimiz en yakın sürede mavi kategoriyi yakalamak"

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan aşı çalışmalarında Doğu ve Güneydoğu illeri içerisinde ilk iki ilden biri olduklarını belirterek, "İlk hedefimiz en yakın sürede mavi kategoriyi yakalamaktır." dedi.

Vali Öner, AA muhabirine, aşıda kritik bir sürece girdiklerini söyledi.

Vatandaşların aşı hassasiyetiyle salgının önünü keseceklerine inandığını ifade eden Öner, "İmkan ve fırsat buldukça, ortam buldukça, bu çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Ardahan olarak ikinci doz aşılamada yaklaşık yüzde 72 civarındayız. Önemli bir aşılama oranına sahibiz. Doğu ve Güneydoğu illeri içerisinde ilk iki ilden biriyiz. İlk hedefimiz en yakın sürede mavi kategoriyi yakalamaktır." diye konuştu.

Yüzde 75'e ulaştıktan sonra da ikinci dozu belli bir seviyeye taşımak istediklerini aktaran Öner, şunları kaydetti:

"Birinci dozda şu an yüzde 90'ın üzerindeyiz. Hedef olan nüfus kitlesinin en az yüzde 91'ini aşılamış durumdayız. Bu nedenle ikinci dozda da belli bir oranı yakalamak istiyoruz."

Zaman dilimi aralığı arttıkça, aşıların koruyuculuk ve antikor oranının düştüğünü anımsatarak, "İşte bunu önlemek için ikinci doz aşıda belli bir oranda olmamız lazım. Dolayısıyla bu açıdan ikinci doz aşı bizim için çok önemli. Biz de bunun gayret ve çabasındayız." diye konuştu.

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