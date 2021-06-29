Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ardahan merkezli Antalya ve Artvin'de düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İsveç uyruklu bir kişinin Antalya'nın Alanya ilçesinden Ardahan'a gelerek kaçak yollarla Gürcistan'a geçiş yapacağı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Bu kapsamda operasyon yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsveç uyruklu kişiyi Çıldır ilçesine bağlı Baltalı köyünde bir şüphelinin evinde buldu.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla burada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı genişletmesiyle il merkezi, Antalya ve Artvin illerinde de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bu illerde gözaltına alınan 6 şüpheli de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

