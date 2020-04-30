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Ardahan Sağlık-Sen Şube Başkanı Recepoğlu, "Sağlık çalışanları alın terinin karşılığını almalı"

ARDAHAN HABERLERİ  | 30.04.2020 17:32 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Ardahan Şube Başkanı Selçuk Recepoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.Recepoğlu açıklamasında, "Ne yazık ki Covit-19 salgını bireysel yaşamı evlerle sınırlandırıp, toplumsal yaşamı durma noktasına getirdiğinden, bu arzumuz mümkün görünmemektedir.

Ardahan Sağlık-Sen Şube Başkanı Recepoğlu, "Sağlık çalışanları alın terinin karşılığını almalı"

Sağlık-Sen Ardahan Şube Başkanı Selçuk Recepoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.
Recepoğlu açıklamasında, "Ne yazık ki Covit-19 salgını bireysel yaşamı evlerle sınırlandırıp, toplumsal yaşamı durma noktasına getirdiğinden, bu arzumuz mümkün görünmemektedir. Buna karşın bir milyon yüz bin sağlık çalışanı, salgınla kora kor mücadele edip daha fazla can kurtarmak, şifa dağıtmak amacıyla gecelerini gündüzlerine katmaktadırlar. Üstelik tüm bunları kendi canları pahasına yapmaktadırlar. Ailelerini, yakınlarını, yuvalarını haftalarca görmedikleri veyahut uzaktan bakıştıkları bile oluyor. Buna karşın binlerce sağlık çalışanına virüs bulaştı ve ne yazık ki aralarında kaybettiklerimiz oldu. Vefat edenlere Allah’tan rahmet dilerken, hasta olanların bir an önce şifa bulmasını temenni ediyoruz" dedi.
Sağlık çalışanlarının bu süreçte destan yazdığını belirten Recepoğlu, "Göstermiş oldukları fedakarlıkların tarifi mümkün değildir.Bu zorlu süreci, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla elbette atlatacağız. Milletimizin beklentisinin ve inancının bu yönde olduğunun bilincindeyiz. Bunun yan ısıra toplumumuzun genelinde sağlık çalışanları lehine oluşan pozitif atmosferin de farkındayız. Temennimiz oluşan bu atmosferde, sağlık çalışanlarının yaşamış oldukları kronik sorunların da bir an önce çözüme kavuşmasıdır. Sağlık-Sen olarak, sağlık çalışanlarımızın yüzü ne kadar çok gülerse, üzerlerindeki yük ne kadar hafiflerse, ülkemizin ve milletimizin yüzünün çok daha fazla güleceği inancındayız. Bu vesileyle, çalışan, üreten, alın teri akıtan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

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