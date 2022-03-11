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Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yolları tipi nedeniyle tırlara kapatıldı

11.03.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yolları tipi nedeniyle tırlara kapatıldı

ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan-Şavşat, Çıldır-Aktaş kara yollarında kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

Ardahan ile ilçelerinde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle her iki kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tır geçişlerine kapatılan kara yollarında ulaşımın normale dönmesi için tipinin dinmesi bekleniyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il genelinde yoğun yağışın ulaşımı aksattığını belirterek, sürücülerin araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmasını istedi.

- Kars

Kars'ta da kent merkezinde ve yüksek kesimlerde tipi etkili oldu.

Vatandaşlar caddelerde güçlükle yürürken, sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ulaşımın aksamaması için yollarda kar kürüme çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan, Karayolları ekipleri, Kars-Göle kara yolunu kullanacak sürücüleri kar yağışı ve şiddetli esintiye karşı uyardı.

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