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Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

24.03.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan-Şavşat kara yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Ardahan genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları yüzünden dün ulaşıma kapatılan, şehri Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle yeniden küçük araçların geçişine açıldı.

Yolun kapalı olduğu sırada bugün Sahara mevkisine çığ düşmüştü.

Yetkililer, yüksek kesimlerdeki kara yollarını kullanacak sürücülere araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları yönünde uyarı yaptı.

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