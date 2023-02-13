Ardahan-Şavşat kara yolu tipi nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine kapatıldı

Ardahan-Şavşat kara yolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor.
Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Ekipler, söz konusu güzergahı ağır tonajlı araçların geçişine kapattı.
Karayolları 183. Şube Şefliği, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksattığı için sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.