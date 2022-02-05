Ardahan-Şavşat yolu tır trafiğine kapatıldı

Kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolu geçici olarak tır trafiğine kapatıldı.
Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, yoğun tipinin görüş mesafesini düşürdüğü Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara geçidinin, geçici olarak tır trafiğine kapatıldığını bildirdi.
İl genelinde yüksek kesimlerde kar ve tipinin ulaşımı aksattığını aktaran Öner, "Sürücülerimizden tedbirli ve dikkati olmaları için zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istiyoruz." dedi
Öner, Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımın normale dönmesi için tipinin etkisinin azalmasını beklediklerini aktardı.
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