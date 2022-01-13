Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Kars'ta kar etkisini sürdürüyor

Ardahan, Tunceli, Ağrı ve Kars'ta aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta iki gündür aralıklarla yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan, esnaf, kışın yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinler için belli noktalara yem bıraktı.

- Ardahan

Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 7 santimetreye ulaştığı kentin yüksek kesimlerinde ise tipi etkili oluyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı.

- Ağrı

Ağrı'da ise sabah aralıklarla etkili olan kar, ağaç ve park halindeki araçları beyaza bürüdü.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki karları, iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.

- Tunceli

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde de kar etkili oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı ilçelerde, tek katlı evler ve park halindeki araçlar karla kaplandı.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karla mücadele ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

