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Ardahan üzerinde mercek bulutu görüldü

30.11.2023 11:38 | Son Güncelleme:
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Ardahan semalarında mercek bulutu oluştu.

Gökyüzünde çok katmanlı oluşan mercek bulutu özellikle Çıldır, Ardahan ve Çıldır Kurtkale bölgesinde görüldü.

Kentin birçok noktasından görülebilen mercek bulutları yaklaşık 20 dakika sonra kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının sonucunda oluşuyor.

Engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın gerçekleştiğini gösteriyor. Orografik (yeryüzü yükseltileri) bir olayın sonucu olan bu bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

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