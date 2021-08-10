Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Kovid-19 vaka sayısının arttığı kentte denetim yaptı:

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının arttığı kentte denetim yaptı.

Sağlık ekipleri, güvenlik güçleri ve görevlilerle Merkez Cami Kavşağı ile Ardahan Askerlik Şubesi bölgesindeki denetimlere katılan Vali Öner, esnaf ve vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyararak aşının önemini anlattı.

Vali Öner, denetimlere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, özellikle aşı olanları da tedbirleri ihmal etmemeleri konusunda uyardıklarını söyledi.

Son günlerde Ardahan'da vaka sayılarında artış gözlendiğini ifade eden Öner, "Belirli aralıklarla devam eden tedbirlere, bu kez bizzat katılım sağlamak istedik. Bugün görevli ekiplere eşlik ettik. Kurallara uymanın önemini vatandaşımıza hatırlatıyoruz. Aşısını olmayanlara, aşılarını yapmalarını ve önemini anlatıyoruz. Tedbirlere uyarak kendimizi ve çevremizi koruyacağız. Çocuklarımızın okula gitmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Aşılama oranında kent olarak yüzde 70 seviyesine vardıklarını dile getiren Öner, "En kısa sürede mavi kategorisine girmiş olacağız. Bu da denetim ve kurallara uymakla olur. Ayrıca görevlilerimiz sürekli denetim yapıp vatandaşı bilgilendiriyorlar. Aşı olmanın önemine yönelik çalışmalar olacak. Sarıdan maviye geçmek için dört bir koldan çalışacağız." ifadelerini kullandı.



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